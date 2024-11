Rússia deixará de fornecer gás à Áustria, anuncia companhia energética austríaca

A- A+

A Rússia deixará de fornecer gás à Áustria a partir de sábado, anunciou nesta sexta-feira (15) o grupo austríaco de petróleo e gás OMV, que está em litígio com a gigante russa Gazprom.

"Fomos informados" pela Gazprom de que as entregas de gás seriam interrompidas "amanhã", disse à AFP um porta-voz da empresa.

Essa decisão põe fim a quase seis décadas de dependência do país alpino, que, no último verão do hemisfério norte, ainda importava 90% de seu gás da Rússia, principalmente através da Ucrânia.

"A Rússia volta a usar a energia como arma", reagiu na rede social X a ministra austríaca do Meio Ambiente e Energia, Leonore Gewessler.

No entanto, "a Áustria se preparou para essa situação há muito tempo" e o fornecimento de energia, com a chegada do inverno, está "garantido", com os depósitos de combustível "cheios" e o abastecimento através de gasodutos vindos da Itália e da Alemanha, acrescentou.

A OMV, primeira empresa ocidental a assinar um contrato de fornecimento de gás com a União Soviética, em 1968, tem diversificado suas fontes de abastecimento desde o início da invasão russa à Ucrânia, em fevereiro de 2022.

A Gazprom decidiu cortar o fornecimento após o anúncio, na quarta-feira, pela OMV de uma sentença arbitral que lhe concede o direito de exigir 230 milhões de euros (cerca de 240 milhões de dólares ou 1,4 bilhão de reais) em compensação por problemas passados no fornecimento.

Após a invasão russa à Ucrânia, a OMV foi afetada pela redução e, em seguida, pela interrupção total do fornecimento de gás russo à Alemanha através do gasoduto Nord Stream.

