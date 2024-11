A- A+

MUNDO ANIMAL Famosa baleia 'espiã' fugiu de treinamento militar na Rússia, diz cientista em novo documentário Hvaldimir foi achada sem vida em agosto a meio a mistério e especulações sobre laços com inteligência de Moscou

O mistério sobre a trajetória de uma famosa baleia beluga encontrada morta na Noruega em agosto, suspeita por alguns de ser uma "espiã russa", pode ter chegado ao fim. Uma cientista especializada na espécie afirma ter 100% de certeza que o animal — apelidado de "Hvaldimir" em um trocadilho com a palavra norueguesa para baleia ("hval") e seus supostos laços com o Kremlin de Vladimir Putin — pertenceu às forças militares russas e escapou de uma base naval no Círculo Ártico.

A beluga branca apareceu pela primeira vez na costa da região de Finnmark, no extremo norte da Noruega, em 2019. Quando foi encontrada, biólogos marinhos noruegueses removeram um arnês feito pelo ser humano com um suporte adaptado para uma câmera e as palavras "Equipamento St. Petersburg" impressas em inglês nos fechos de plástico. Hvaldimir se tornou uma celebridade no país.

Em entrevista a um novo documentário sobre a vida da baleia (Secrets of the Spy Whale, do BBC iPlayer), a cientista marinha Olga Shpak afirma acreditar que o animal não era um "espião", mas havia sido treinado para proteger a base naval antes de fugir.

— Para mim [isso] é 100% [de certeza] — disse a profissional, que trabalhou na Rússia pesquisando mamíferos marinhos da década de 1990 até retornar à sua Ucrânia, em 2022.

Olga Shpak expõe seu ponto de vista com base em estudos e conversas com amigos e ex-colegas da Rússia. A baleia parecia estar acostumada com humanos. Moscou nunca deu nenhuma resposta oficial às alegações de que a baleia poderia ser uma "espiã".

Ela foi encontrada morta em 31 de agosto em uma baía no sudoeste da Noruega. A baleia provavelmente morreu de uma infecção e não em decorrência de ferimentos de bala, disse a polícia norueguesa.

As organizações de direitos dos animais NOAH e One Whale chegaram a alegar que a baleia havia sido morta a tiros e registraram um boletim de ocorrência. Mas o Instituto Veterinário Norueguês conduziu uma autópsia e encontrou um pedaço de pau de 35 centímetros alojado na boca do animal.

"O relatório concluiu que a causa provável da morte foi uma infecção bacteriana, possivelmente resultado de ferimentos em sua boca causados por um pedaço de pau que ficou preso", disse o policial Amund Preede Revheim em um comunicado, nesta sexta. "O pedaço de pau também pode ter dificultado a alimentação de Hvaldimir, aumentando assim o risco de infecção".

A polícia disse que não encontrou vestígios de balas e decidiu não abrir uma investigação.

"Não há nada nos exames que sugira que Hvaldimir foi morta ilegalmente", disse Preede Revheim.

