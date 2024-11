A- A+

CIPOMA Raposa é resgatada próximo ao Ceasa, no Curado, Zona Oeste do Recife Animal silvestre foi levado para Cetras

Uma raposa foi encontrada na BR-232, próximo ao Centro de Logística e Abastecimento de Pernambuco (Ceasa-PE), no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife, nessa segunda-feira (11).



O animal silvestre foi capturado por agentes da Companhia Independente de Policiamento do Meio Ambiente (Cipoma).

Após o resgate, a raposa foi levada para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras-Tangará), onde ficará sob os cuidados da equipe técnica, até que possa ser introduzida ao habitat natural.

O que fazer, caso você encontre uma raposa?

Ao se deparar com qualquer animal silvestre, a população deve ligar para o número 190, utilizado para emergências pela Polícia Militar de Pernambuco.

Em caso de denúncias de crimes ambientais no Estado, o número que deve ser acionado é o 181, da Ouvidoria da Secretaria de Defesa Social.



