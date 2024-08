Musk diz que pessoa com chip Neuralink poderá vencer um jogador profissional 'em alguns anos '

A- A+

Dono da Neuralink, startup de implante de chips cerebrais, Elon Musk vislumbra um futuro onde qualquer ser humano comum poderá derrotar um jogador profissional de videogame daqui a "um ou dois anos", segundo a revista Fortune. O bilionário comentou sobre os recentes esforços da sua empresa num episódio de podcast na última semana.

— Nos sentimos bastante confiantes de que, no próximo ano ou dois, alguém com um implante da Neuralink seria capaz de superar um jogador profissional porque o tempo de reação seria mais rápido — disse ele.

Olhando ainda mais para o futuro, Musk disse que o objetivo de longo prazo da Neuralink é melhorar a simbiose entre inteligência artificial e humanos, aumentando a capacidade de uma pessoa de se comunicar. Sem tal aprimoramento, a IA ficaria "entediada" esperando que as pessoas se comuniquem a alguns bits por segundo, enquanto a tecnologia pode fazer isso a terabits por segundo, segundo a Fortune.

— É como falar com uma árvore — disse Musk.

Em março, a Neuralink realizou o primeiro implante de chip cerebral em um paciente humano: o americano Noland Arbaugh, tetraplégico desde 2016. Ele ganhou a capacidade de jogar videogames usando sua mente.

Apesar dos ganhos obtidos, o executivo enfatizou que a Neuralink está focada em tratar primeiro os neurônios danificados na medula espinhal, pescoço ou cérebro, como os primeiros pacientes da empresa.

—Estamos apenas começando com o básico aqui, o simples. Relativamente falando, é resolver danos nos neurônios.

Mas uma vez que os riscos de ter implantes cerebrais da Neuralink forem provados ser baixos, após milhares de pessoas os terem usado por anos, então a empresa possa visar expandir os negócios para pessoas sem problemas neurológicos.

— Já que estaremos lá, por que não? Vamos dar superpoderes às pessoas — disse Musk.

A Neuralink alega que poderia melhorar a visão humana ao desenvolver seu produto Blindsight para restaurar a visão. A princípio, as imagens seriam de de baixa resolução, mas com o tempo a qualidade poderia ser maior do que os humanos têm hoje, com o produto até mesmo permitindo visão em diferentes partes do espectro, como ultravioleta ou infravermelho, explicou Musk.

No podcast, o bilionário disse ainda que um segundo implante de chip ocorreu nos últimos meses e que, "até agora, estava tudo bem". Procurados pela Fortune, representantes da Neuralink não responderam ao pedido de comentário.

Com o tamanho de uma moeda de 25 centavos, o chip N1 da Neuralink registra e transmite a atividade neural com a ajuda de mais de mil eletrodos distribuídos por dezenas de diferentes filamentos, cada um mais fino do que um fio de cabelo humano.

