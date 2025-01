Musk é acusado nas redes de fazer saudação nazista durante discurso

A- A+

O bilionário Elon Musk está sendo acusado de fazer uma saudação nazista durante seu discurso de posse, nesta segunda, do cargo que ocupará no Departamento de Eficiência Governamental, criado pelo governo Donald Trump.

Um trecho do seu discurso circula nas redes sociais, no momento em que ele agradece aos presentes por "fazer isso acontecer".

Ele agradece novamente, bate no peito e ergue rapidamente a mão direita, com o braço estendido para frente e a palma da mão voltada para baixo, sinal similar ao prestado a Adolf Hitler na Alemanha nazista.

Nos comentários de uma publicação do registro nas redes sociais do jornal El País, o gesto foi defendido por supostamente se tratar de um Juramento de Fidelidade, originado no fim do século XIX, que seria anterior ao uso do movimento como símbolo nazista.

Musk deverá ocupar um escritório no complexo da Casa Branca ao lançar o chamado Departamento de Eficiência Governamental, um projeto de sua autoria cujo status ainda é indefinido, mas tem como objetivo reduzir os gastos do governo na nova administração de Donald Trump, de acordo com duas pessoas informadas sobre os planos.

O espaço será no Edifício do Gabinete Executivo Eisenhower, que fica ao lado da Casa Branca.

O local permitirá a Musk, que possui empresas com contratos de bilhões de dólares com o governo federal, continuar tendo acesso significativo a Trump quando ele assumir o cargo nesta segunda-feira.

Não se sabe, porém, qual será o tamanho da equipe de Musk, nem qual será o seu próprio status.

Alguns funcionários da transição sugeriram que ele poderia se tornar um “funcionário especial do governo”, um cargo que pode ser remunerado ou não e que tem regras mais flexíveis para a divulgação de informações financeiras pessoais do que o exigido dos funcionários comuns.

