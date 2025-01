A- A+

EUA Musk terá escritório no complexo da Casa Branca para comandar Departamento de Eficiência Bilionário pode se tornar 'funcionário especial do governo'

Elon Musk deverá ocupar um escritório no complexo da Casa Branca ao lançar o chamado Departamento de Eficiência Governamental, um projeto de sua autoria cujo status ainda é indefinido, mas tem como objetivo reduzir os gastos do governo na nova administração de Donald Trump, de acordo com duas pessoas informadas sobre os planos.

O espaço será no Edifício do Gabinete Executivo Eisenhower, que fica ao lado da Casa Branca. O local permitirá a Musk, que possui empresas com contratos de bilhões de dólares com o governo federal, continuar tendo acesso significativo a Trump quando ele assumir o cargo nesta segunda-feira.

Não se sabe, porém, qual será o tamanho da equipe de Musk, nem qual será o seu próprio status. Alguns funcionários da transição sugeriram que ele poderia se tornar um “funcionário especial do governo”, um cargo que pode ser remunerado ou não e que tem regras mais flexíveis para a divulgação de informações financeiras pessoais do que o exigido dos funcionários comuns.

Musk doou centenas de milhões para ajudar Trump a vencer a eleição de 2024 e, desde então, tem estado sempre ao seu lado, muitas vezes usando um dos chalés disponíveis para aluguel na propriedade do magnata em Mar-a-Lago. Durante a transição, ele participou de reuniões oficiais e de pelo menos um telefonema para o exterior, além de ter influenciado as escolhas da equipe e do Gabinete.

Não ficou claro se Vivek Ramaswamy, parceiro de Musk na liderança do projeto, também teria um escritório no edifício Eisenhower.

O projeto de Musk-Ramaswamy é chamado de Department of Government Efficiency (Departamento de Eficiência Governamental), ou Doge. O status de Musk e o projeto levantaram inúmeras questões sobre as regras para pessoas de fora que ajudam a exercer o poder governamental. Os membros do departamento atualmente trabalham nos escritórios de Washington da empresa de Musk, a SpaceX.

Musk conversou com funcionários da transição sobre qual será seu nível de acesso à Ala Oeste (onde fica o escritório da Presidência), mas isso não ficou claro, de acordo com duas pessoas informadas sobre o assunto. Os membros da equipe e outras pessoas que podem entrar e sair livremente da Ala Oeste normalmente precisam de um passe especial.

Os funcionários da transição de Trump e associados ao Doge não responderam aos pedidos de comentários. Até agora, o trabalho em torno do departamento comandado por Musk tem sido envolto em sigilo, com a transição revelando pouco ou nada sobre como ele funcionará ou como será orçado.

