Paulista abre inscrições para o III Mutirão de Paternidade e Cidadania; saiba como se inscrever

A- A+

Estão abertas as inscrições para o III Mutirão de Paternidade e Cidadania de Paulista.

A ação é promovida pelo Núcleo de Conciliação (Nupemec), por meio do Centro Judiciário de Solução de Conflitos (Cejusc) de Paulista em parceria com a Defensoria Pública, e apoio da Câmara Privada de Conciliação e Mediação da Uninassau da Comarca.

A iniciativa tem como objetivo a identificação da paternidade de crianças e adolescentes através da administração de exames de DNA.

As inscrições para participar do mutirão seguem até a próxima quinta-feira (31), das 8h às 17h, no Cejusc de Paulista, localizado na Rua Rosarinho, no Bloco B da Uninassau Paulista, e também nos Centros de Referência e Assistência Social de Paulista.

Para se inscrever é necessário ser morador da cidade de Paulista, ter até 18 anos de idade, não ter o nome do pai na Certidão de Nascimento. No formulário de inscrição é necessário fornecer os nomes da mãe e do suposto pai com CPF de ambos, e os respectivos endereços.

O teste de DNA para Reconhecimento de Paternidade espontâneo será realizado no Cejusc de Paulista, no dia 2 de agosto, no horário das 9h às 12h.

Durante o mutirão será necessário fornecer CPF e RG, endereço e dados da conta bancária da mãe para depósito da pensão alimentícia, se houver; certidão de nascimento da criança ou do adolescente; e também o CPF e RG e comprovante de residência do pai. No caso dos endereços, pode ser apresentada a declaração da Associação do Bairro.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o Cejusc de Paulista pelo WhatsApp: (81) 99790-1445.

Serviço:

Inscrições

Período: Até 31 de julho, das 8h às 17h

Locais: Cejusc, de Paulista, localizado na Rua Rosarinho, 904, Centro, Bloco B da Uninassau Paulista (vizinho ao Shopping North Way), e também nos Centros de Referência e Assistência Social de Paulista

Mutirão

Data: 2 de agosto, das 9h às 12h

Local: Cejusc, de Paulista, localizado na Rua Rosarinho, 904, Centro, Bloco B da Uninassau Paulista (vizinho ao Shopping North Way) ‎

Veja também

CRIME Recém-nascida de 6 dias é morta com veneno para rato no Recife; pai é preso em flagrante