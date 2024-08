A- A+

Saúde Clínica no Recife promove mutirão gratuito para avaliação de possíveis neurodivergentes A ação acontece a partir do dia 2 de setembro e vai até o dia 27 do mesmo mês

A Clínica Nuno Desenvolvimento, localizada no bairro do Derby, no Centro do Recife, promove em setembro um mutirão gratuito para avaliar e identificar sinais de pessoas que possam ter a condição de neurodivergência.

A ação acontece a partir do dia 2 de setembro e vai até o dia 27 do mesmo mês.

“O laudo médico, que é fornecido por psiquiatra, neuropediatra ou neurologista depende desta avaliação que reúne um time de profissionais. E as famílias das pessoas atípicas precisam do diagnóstico correto para ter acesso às políticas públicas que são asseguradas as pessoas com deficiências”, explicou Cinthia Cardoso, diretora da clínica.

Para se inscrever e participar do mutirão gratuito, é preciso ter idade mínima de oito meses e acessar entrar em contato com o WhatsApp da instituição pelo número: (81) 98944-0759.

O atendimento agendado acontece de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h, na Rua Viscondessa do Livramento, número 146, bairro do Derby. Ao todo são 100 vagas disponibilizadas no período de 20 dias.

A clínica conta com uma equipe multidisciplinar de psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta e fonoaudiólogo.

Neurodivergência

A data de 21 de setembro foi oficializada pela Lei nº 11.133 (2005), no Brasil, como o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Mas é a Lei nº 13.146/15, que institui o Estatuto da pessoa com deficiência e assegura todos os direitos. A condição do neurodivergente é uma das que se enquadram na lei.

A pessoa apresenta diferenças neurológicas, comportamentais, de comunicação e aprendizagem fora do padrão esperado pela sociedade. Para ter o diagnóstico comprovado e, consequentemente os benefícios estabelecidos na norma, são necessárias avaliações de equipe multidisciplinar e laudo que atesta ou não a doença.



Alguns tipos de neurodiversidade são: TDAH, autismo, síndrome de Tourette e bipolaridade, que são caracterizados por sintomas como hiperatividade, oscilação de humor, dificuldade de interação social e movimentos involuntários.



“ Infelizmente a data tem nome de 'luta', mas ainda estamos nesse processo para que a sociedade reconheça as diferenças e veja esse público com o olhar de mais equidade. Não se trata de privilégios. Quando você oferece as condições para que as pessoas com deficiência alcancem seus objetivos, você oferece oportunidades de que construam o próprio futuro, de que tenham autonomia, de que possam ser vistos de maneira igualitária, sem preconceitos”, explica Cinthia.

Deficiência e legislação

A Lei 13.146 de julho de 2015 representou um grande marco na luta das pessoas com deficiência e instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

De acordo com essa lei, passou a ser crime praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência.

Também passou a ser proibido abandonar pessoas com deficiência em hospitais, casas de saúde, entidades de abrigamento ou congêneres; apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão, benefícios, remuneração ou qualquer outro rendimento de pessoa com deficiência; reter ou utilizar cartão magnético, qualquer meio eletrônico ou documento de pessoa com deficiência destinado ao recebimento de benefícios, proventos, pensões ou remuneração ou a realização de operações financeiras com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem.

Serviço

Mutirão gratuito com equipe multidisciplinar

Objetivo: Identificação de possíveis neurodivergentes (autismo, TDAH)

Quando: 02/09 a 27/09

Onde: Rua Viscondessa do Livramento, número 146, bairro do Derby, Recife-PE

Horário: 8h às 12h, de segunda a sexta-feira

Vagas disponíveis: 100

Inscrição pelo número: (81) 98944-0759

