Obras Prefeitura do Recife anuncia início das obras da Ponte do Arruda, na Zona Norte O equipamento vai estabelecer interações viárias entre bairros como Campo Grande, Peixinhos, Arruda, Água Fria e Beberibe, como parte de uma via radial que criará um novo acesso entre a região e a BR-101

A Prefeitura do Recife anunciou, nesta segunda-feira (26), o início das obras da Ponte do Arruda, intervenção para a mobilidade e a urbanização da Bacia do Rio Beberibe, na Zona Norte da cidade.



A nova construção foi divulgada logo após a entrega da Ponte Engenheiro Jaime Gusmão, no último sábado (24), que liga os bairros do Monteiro, da Zona Norte, e Iputinga, da Zona Oeste.

A Ponte do Arruda, que cruzará o canal de mesmo nome na altura de sua confluência com o Rio Beberibe, terá um investimento de R$ 13,8 milhões, oriundos do Governo Federal, por meio do Ministério das Cidades.

O equipamento vai estabelecer interações viárias entre bairros como Campo Grande, Peixinhos, Arruda, Água Fria e Beberibe, como parte de uma via radial que criará um novo acesso entre a região e a BR-101.

A obra faz parte do programa PAC Beberibe e fica sob responsabilidade da Secretaria de Saneamento da Prefeitura do Recife.

Local da construção da Ponte do Arruda. Foto: Divulgação/Prefeitura do Recife.

A Ponte do Arruda será erguida em concreto armado nas fundações e em estrutura metálica na superestrutura, medindo 36 m de comprimento por 14m de largura, com duas faixas de rolamento totalizando 7m, ciclovia ao lado do rio Beberibe e 5m de calçadas.

Secretário de Saneamento do Recife, George Scavuzzi, explicou os benefícios do novo equipamento, que conectará o Lote 1, um dos trechos já prontos da nova radial, com a Avenida Correia de Brito, de onde se chega à Estrada de Belém e ao município de Olinda.

"Sem a ponte, os motoristas precisam percorrer uma distância de um quilômetro pela Avenida José dos Anjos, fazendo o retorno na altura da Rua Farias Neves, para chegar ao outro lado do canal”, disse o secretário.

A nova avenida marginal já teve 4,8 km entregues, além da pavimentação, drenagem, esgotamento sanitário e ciclovia. O primeiro trecho concluído foi o lote 1, entre a Avenida José dos Anjos e a Rua dos Craveiros.

Também foram entregues o lote 2, da Avenida Cidade de Monteiro até o local onde está sendo construída a Ponte do Rio Morno, e o lote 3, que segue do antigo CT do Santa Cruz até as imediações da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Minerva, em Dois Unidos.

Mapa da Ponte do Arruda. Foto: Reprodução.

Outras pontes no Recife

A Ponte do Arruda é a quarta obra deste porte idealizada pela gestão municipal. Além da já entregue Ponte Engenheiro Jaime Gusmão, há outras duas pontes em construção.

A Ponte do Rio Morno, que também integra a nova radial e ligará os bairros de Beberibe e Dois Unidos, e a Ponte Júlia Santiago, com 335 metros de comprimento, a maior ponte construída no Recife nos últimos 40 anos, para ligar os bairros de Areias e Imbiribeira.

A Ponte Júlia Santiago vai agilizar o fluxo entre dois pontos importantes da cidade: Avenida Recife e Avenina Mascarenhas de Moraes.

Outra obra em andamento é do pontilhão, na altura da Rua Amélia/Rua José Luís da Silveira Barros, no bairro do Espinheiro, Zona Norte, para melhorar a mobilidade na Avenida Governador Agamenon Magalhães.

