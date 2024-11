Mutirão oferecerá atendimento gratuito para crianças e adolescentes neurodivergentes em Palmares

A- A+

Na próxima sexta-feira (22) o Instituto Dimitri Andrade, a partir da unidade localizada no município de Palmares (PE), promove um mutirão de atendimento de saúde gratuito destinado a crianças e adolescentes neurodivergentes de até 18 anos de idade.

A ação acontece das 8h às 12h, na unidade do Instituto Dimitri Andrade em Palmares, localizada na rua Dom Expedito Lopes, 211, Modelo, Palmares.

Serão disponibilizadas 80 vagas para uma avaliação multidisciplinar com fonoaudiólogos, neuropsicólogos, psicopedagogos, psicomotricista relacional, além de avaliação nutricional, assessoria jurídica e avaliação odontológica. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas através do preenchimento de um formulário.

Instituto Dimitri Andrade

A ação marca a comemoração do aniversário de 03 anos da unidade do Instituto em Palmares, que atua com foco em atender famílias em vulnerabilidade social.

A fundadora e diretora do Instituto Dimitri Andrade, Frínea Andrade, conta que são 8 anos de história do instituto e 3 anos da unidade em Palmares; criada a partir do pedido de socorro de uma mãe de adulto com autismo nível 3 de suporte, que não encontrava atendimento para o filho.

"Ficamos muito felizes em celebrar mais um ano de existência realizando mais um mutirão beneficente, que auxilia tantas famílias na busca pelo diagnóstico de transtornos do neurodesenvolvimento, como o autismo e o TDAH. Vale lembrar que é necessária uma avaliação cuidadosa e multidisciplinar e é essa a proposta do mutirão”, explica Frínea Andrade, fundadora e diretora do Instituto Dimitri Andrade.

Atendimentos

Para as pessoas que desejam ingressar com demandas judiciais é importante levar os documentos que já tiverem disponíveis, como laudos, relatórios médicos, exames realizados, avaliações psicológicas e neurológicas, exames clínicos e laboratoriais, quando couber.

A lista completa dos documentos requisitados no dia da ação podem ser conferidas na página de inscrição.

Conheça o Instituto Dimitri Andrade

O Instituto Dimitri Andrade oferece serviços de atendimento a pessoas com TEA - Transtorno do Espectro Autista - e outros transtornos globais do neurodesenvolvimento, da infância à fase adulta. Funciona no estado de Pernambuco em três unidades: Boa Viagem e Barro, no Recife (PE), e em Palmares, mata Sul do Estado.

O atendimento é feito de forma particular e também por meio de planos de saúde, ajudando a superar os limites atípicos através de atividades que vão além do consultório.

O Instituto Dimitri Andrade nasceu do amor de uma mãe, a psicóloga especialista em TEA Frínea Andrade, pelo seu filho Dimitri, que dá nome ao Instituto. No Instituto Dimitri Andrade cada paciente é atendido de forma individualizada, reconhecido por toda a equipe pelo nome, com a supervisão da diretora Frínea Andrade, que faz o acolhimento dos pais e pacientes e orienta as equipes.

Serviços

Entre os serviços disponíveis estão psicologia, robótica, musicoterapia, fonoaudiologia, psicopedagogia, terapia ocupacional, psicomotricidade relacional, aplicação ABA, fisioterapia e terapia aquática com os métodos Bobath, PECS, Prompt, Teacch, SON-RISE, integração sensorial e Dhaca.

Os atendimentos são realizados com base na Análise do Comportamento Aplicada, ciência utilizada para intervenção em pessoas com neurodivergências, que auxilia no desenvolvimento de habilidades sociais, comunicativas, acadêmicas e atividades da vida diária para oferecer independência e qualidade de vida.

