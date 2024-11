A- A+

Autismo Maior medalhista paralímpico, Phelipe Rodrigues visita o Instituto do Autismo, na Zona Sul do Recife Durante a visita, Phelipe pôde conhecer a estrutura do Instituto, além de socializar com as crianças atípicas do centro

Dono de nove medalhas paralímpicas, incluindo uma de prata nas Paralimpíadas de Paris-2024, o nadador Phelipe Rodrigues realizou, na manhã desta quinta-feira (14), uma visita ao Instituto do Autismo (IDA) de Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

Durante a visita, Phelipe pôde conhecer a estrutura do Instituto, além de socializar com as crianças atípicas do centro.

“Estive aqui, no Instituto do Autismo, para conhecer esse projeto maravilhoso, essa estrutura que foi montada para proporcionar a essas crianças, a essas pessoas uma experiência e uma vivência diferente das que elas estão acostumadas. Para mim é muito bom fazer parte disso, conhecer esse projeto e ver que essa vontade traz a realização, porque era o sonho de algumas pessoas antes, e hoje está se tornando realidade”, disse Phelipe.

A visita de Phelipe animou as crianças que estavam na piscina, incluindo Antonio Miguel, de 11 anos. O jovem atípico, que mora na Comunidade do Bode, também na Zona Sul do Recife, apostou uma corrida de natação com o atleta, valendo uma medalha do campeão paralímpico.

Antônio Miguel, jovem assistido pelo Instituto do Autismo. Foto: Clarice Melo / Folha de Pernambuco

Em uma melhor de três, Antônio venceu uma e Phelipe duas. Apesar da “derrota” do garoto, ele gostou bastante da experiência e ficou impressionado com as técnicas de natação do nadador.

“Acabou que eu não ganhei, e está tudo bem. Foi incrível ter nadado com ele e eu amei a experiência. Sinceramente, ele é muito rápido. Eu só vim descobrir depois [da disputa] que ele não respirava nenhuma vez na ida e na volta. Isso é estranho, como será que ele fica tanto tempo sem respirar?”, disse Antônio.

Phelipe Rodrigues e Antônio Miguel. Foto: Clarice Melo / Folha de Pernambuco

Para além da diversão na água, a ida de Phelipe ao centro especializado também foi ressaltada no âmbito social e inclusivo, como foi o que apontou Diego Pérez, gerente executivo do Instituto.

“Estar ao lado das crianças, conversando com elas, com as famílias, ele passa a importância da inclusão e do esporte, que também tem esse papel de transformação social, integrando pessoas de diferentes realidades e mostrando o papel da transformação social que o esporte tem, principalmente, para a inclusão”, afirmou Diego.

Diego Pérez, gerente executivo do Instituto. Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco.

Psicomotricidade

A psicomotricidade é a ciência que estuda o ser humano através do seu corpo em movimento, considerando tanto o mundo interno quanto o externo.

A abordagem terapêutica na piscina é uma das várias adotadas pelo Instituto, que é responsável por proporcionar uma ambiente favorável aos assistidos.





“A natação em si já tem inúmeros benefícios, tanto para saúde física quanto para a mental. Para o público atípico, se tratando especificamente do público TEA tem outro benefícios como o momento de auto regulação, o relaxamento, o alívio da ansiedade e do estresse, além das questões sensoriais, tanto tátil, quanto o processamento sensorial”, explicou Ing Fernanda, coordenadora de psicomotricidade do Instituto.





Ing Fernanda, coordenadora de psicomotricidade do Instituto. Foto: Clarice Melo / Folha de Pernambuco.

Ing também detalhou a importância do momento vivenciado de Antônio com Phelipe.

“Esse momento que o Antônio vivenciou foi de extrema importância, principalmente para as questões emocionais dele. Ele já conseguiu expressar o que estava sentindo, a ansiedade, a autoconfiança, que ele olha e fala ‘eu consigo ganhar’, esse entusiasmo. Isso tudo proporciona diversos benefícios como terapia”, afirmou.

Instituto do Autismo

Fundado em dezembro de 2020 pelo educador físico Kadu Lins, o Instituto do Autismo visa melhorar a qualidade de vida de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e famílias, com referência em assistência inclusiva e multidisciplinar.

Além da unidade de Boa Viagem, o IDA tamém possui centros nos bairros da Imbiribeira, Graças e Poço da Panela, no Recife; e nas ciades de Olinda, Igarassu, Caruaru e Carpina.

