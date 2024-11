Aberto Recife de Tênis conta com nomes nacionais e internacionais

A- A+

A praia de Boa Viagem, na Zona Sul da capital pernambucana, será palco do Aberto Recife de Tênis 2024, entre os dias 18 e 23 deste mês. O público poderá acompanhar todas as disputas gratuitamente, basta escolher o dia da partida e adquirir os ingressos por meio do cadastro na plataforma Sympla.

O torneio, que é um marco no calendário esportivo da cidade, contará com disputas nas categorias profissional e amador, em jogos de simples e duplas, para homens e mulheres. Podem participar atletas acima de 16 anos. Com um total de R$ 257 mil em premiações, o evento promete ser um dos mais competitivos e atrativos do ano.

A estrutura do torneio abrigará quatro quadras, sendo uma delas coberta, além de duas arquibancadas, camarote, lounge e uma área de alimentação. O ART 2024, que tem o apoio da Lei de Incentivo ao Esporte de Pernambuco e o patrocínio da Elétron Energy e da Construtora Vale do Ave, a visa fortalecer a modalidade e atrair um público diversificado.

"O Aberto Recife de Tênis tem muita relevância para a modalidade e para a nossa cidade, reforçando a agenda de grandes eventos esportivos. Ao ser realizado em uma área de grande circulação, como a orla de Boa Viagem, ele desperta o interesse de um público mais amplo e diversificado. Isso ajuda a promover o esporte e a atrair novos praticantes, especialmente entre os jovens. Devemos reunir grandes nomes do tênis local e nacional”, destaca Eduardo Couceiro, presidente do Instituto Incentiva, organizador do evento.

As inscrições do Aberto Recife de Tênis devem ser feitas no site oficial do evento e estão vinculadas à doação de uma cesta básica, que serão entregues a instituições de caridade.

Atletas de destaque na região estarão na disputa

Entre os atletas profissionais confirmados, estão o pernambucano Fernando Albuquerque e o cearense Jackson Xavier.



Fernando Albuquerque é um dos grandes destaques de Pernambuco, com uma carreira marcada por 11 anos como melhor do estado na categoria profissional e mais de 30 títulos pernambucanos. Ele também se sagrou campeão brasileiro em 2014 e semifinalista em uma etapa do circuito da ATP e obtido a posição 28º do Brasil.

Com uma trajetória que inclui participação em competições nacionais e internacionais, Jackson Xavier foi o número 1 do Brasil na categoria 12 anos, com passagens pelo top 5 do ranking sul-americano Cosat e título no Banana Bowl, além de ter sido o número 540 do mundo do ITF Juniors. Atualmente lidera o ranking cearense, posição que ocupa desde 2020 e ocupa a 85ª posição no ranking profissional brasileiro.

Outros nomes confirmados no ART:

Christian Oliveira - Líder do ranking juvenil do Brasil em 2016 e integrante do time do Brasil na Copa Davis em 2018. Entre suas conquistas, estão os títulos de campeão em duplas do ITF World Tennis Tour M15 na Turquia e em Monastir, Tunísia, e vice-campeonatos em torneios do mesmo circuito.

Andrey Barbiero - Tenista jovem com conquistas significativas, como o título do ITF J30 Ambato e mais de 25 títulos pela Federação Paulista. Com o reconhecimento de melhor tenista do estado de São Paulo em 2022 e uma posição de #1527 no ranking ITF, Andrey já disputou torneios internacionais Futures.

Nicole Serraglio - Iniciou sua carreira competitiva aos 11 anos e, aos 17, tornou-se profissional. Aos 18 anos, conquistou seus primeiros pontos na WTA. Com participações em diversos torneios Cosat e do ITF World Tennis Tour, Nicole é uma atleta em ascensão no cenário internacional.

Livia Daud - Tem em seu histórico 11 títulos em torneios nacionais e vitórias no circuito Cosat. No ranking mundial, já acumulou pontos em simples e duplas, destacando-se como uma das melhores atletas do Brasil, com a 5ª posição no ranking da CBT.

Maria Eduarda Lages - Começou no tênis aos 5 anos em um projeto social e construiu uma carreira sólida, representando Minas Gerais na Copa das Federações e liderando o ranking estadual em Santa Catarina. Com pontos no ranking WTA e objetivos ambiciosos de se estabelecer entre as 300 melhores do mundo até 2025, Maria Eduarda busca consolidar sua presença no tênis profissional.

