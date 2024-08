A- A+

SAÚDE DIGITAL MV Experience Fórum 2024 reúne grandes nomes da inovação e tecnologia para saúde Evento, maior do setor no Brasil, ocorre em setembro em São Paulo. Em debate, as melhores práticas de saúde digital

A MV realiza, em 4 e 5 de setembro, em São Paulo, a 10ª edição do MV Experience Fórum. O evento organizado pela multinacional brasileira líder da América Latina no desenvolvimento de softwares para a saúde busca conectar todos os atores do setor em prol do uso da tecnologia.

Maior evento de inovação e tecnologia para a saúde do Brasil, o MV Experience Fórum reúne, a cada dois anos desde 2009, profissionais da saúde, gestores e especialistas em tecnologia e inovação.

A edição deste ano, que será realizada no Transamérica Expo, em São Paulo, terá 40 horas de conteúdo e 100 palestrantes. A organização espera receber mil pessoas. Os participantes compartilham conhecimentos sobre as melhores práticas de saúde digital.

Entre as novidades deste ano do MV Experience Fórum, está a realização de três palcos:

- Plenária: grandes especialistas irão abordar temas como transformação da saúde, tecnologia, gestão, open health e futuro da saúde;

- Tecnologia: participantes poderão ouvir debates sobre TI, infraestrutura, inteligência artificial, cloud e cibersegurança;

- Assistencial: nesse palco será possível conhecer mais sobre como a tecnologia pode apoiar no dia a dia e tendências focadas na jornada assistencial.

“O MEF é um ponto de encontro dos grandes líderes e especialistas em saúde e tecnologia. Durante os dois dias, compartilhamos conhecimento e geramos discussões que são fundamentais para revolucionar o setor, visando sempre o melhor atendimento assistencial para a população”, afirma o CEO da MV, Paulo Magnus.

Para debater as principais tendências e práticas para a transformação e digitalização da saúde no Brasil, o MV Experience Fórum reunirá grandes nomes como: André Médici, especialista internacional em temas de gestão e economia de saúde; Silvio Meira, cientista-chefe da tds.company e um dos fundadores do Porto Digital; Claudio Lottenberg, presidente do Conselho do Hospital Albert Einstein; Alline Cezarani, CEO da Rede Santa Catarina; Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde; Antônio Britto, diretor-executivo na ANAHP; Chao Lung Wen, professor associado da USP; Edson Rogatti, diretor-presidente da FEHOSP; Carolina Lastra, diretora-executiva do Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês; Fernando Torelly, CEO do HCor; Henrique Salvador, presidente do Conselho de Administração da Rede Mater Dei; Márcia Mesquita, presidente da Associação Beneficente Hospital Universitário e superintendente do Hospital Unimar; Antonio Pereira, CEO do Hospital das Clínicas; Milena Gonçalves, gerente de Tecnologia da Informação e Sustentabilidade da Fundação Amaral Carvalho; Gustavo Ribeiro, presidente da Abramge; Mirócles Véras, presidente CMB; e Gustavo Westphalen, deputado federal.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site https://mvexperienceforum.com.br/. Clientes MV e estudantes têm desconto.

Serviço - MV Experience Fórum 2024

Data: 4 e 5 de setembro de 2024

Local: Transamérica Expo, em São Paulo (SP)

Link de inscrição: https://mvexperienceforum.com.br/

Sobre a MV

A MV é uma multinacional brasileira especializada na transformação digital da saúde, que conecta, há 36 anos, as demandas do presente sem deixar de olhar para o futuro.

Com foco em tecnologias que facilitam a rotina de todo o ecossistema da saúde e contribuem para salvar vidas, a MV desenvolve soluções de gestão integradas para hospitais, clínicas, operadoras, centros de medicina diagnóstica, rede de atendimento pública e pacientes.

Mais de 3 mil instituições espalhadas pela América Latina, Central e na África utilizam as tecnologias da MV para garantir eficiência, agilidade, precisão e segurança na prestação de serviços da saúde.

Para saber mais, acessewww.mv.com.br.



