SAÚDE EM DEBATE MV Experience Fórum: não é possível falar de saúde do futuro sem falar em inovação, diz Silvio Meira Fundador do Porto Digital foi um dos destaques da programação da abertura do evento promovido pela MV

SÃO PAULO (SP) — Silvio Meira, fundador do Porto Digital, um dos principais parques tecnológicos e ambientes de inovação do Brasil, sediado no Recife, foi um dos expoentes da programação do primeiro dia do MV Experience Fórum 2024, que reúne profissionais de saúde, gestores e especialistas em tecnologia e inovação em São Paulo, na terça-feira (4).

O MV Experience Fórum é promovido pela MV, multinacional brasileira líder na América Latina no desenvolvimento de softwares para a saúde. Até esta quinta-feira (5), o evento reúne 100 palestrantes e mais de mil participantes para 40 horas de conteúdo sobre as tendências de inovação em tecnologia para a saúde.

Silvio Meira, que também é cientista-chefe da tds.company, conduziu um keynote no qual debateu a saúde do futuro e como ela será realizada por meio da inovação e da tecnologia.

Em fala à Folha de Pernambuco, Silvio Meira afirmou que não se pode falar em saúde do futuro sem falar em inovação.

"A gente vai ter que mudar dramaticamente como a gente faz esse negócio. Se não mudarmos, vamos fazer o mesmo do passado com novas tecnologias, e isso é mais custo com menos resultado para todo mundo em conjunto", disse o fundador do Porto Digital.

No keynote, Silvio Meira falou sobre como deverá ser o sistema de saúde do futuro. "A gente vai sair de uma definição clássica, de um sistema reativo, para um sistema de saúde proativo, para que não fiquemos doentes", afirmou.

Silvio Meira citou como exemplo um paciente que tem uma condição de saúde crônica como a diabetes. "O custo de uma internação, às vezes, é toda a margem de lucro de um plano de saúde em um ano", completou, lembrando que os pacientes costumam procurar as emergências hospitalares em condições críticas.

"Quando ela chega num hospital numa ambulância para ser atendido numa emergência, o custo disso é estratosférico para o sistema de saúde. A gente não percebe isso no Brasil. As emergências de saúde no Brasil estão lotadas de pessoas que não têm emergência nenhuma, simplesmente não querem ficar na fila para esperar o médico"

Por isso, Meira espera que haja mudanças na forma como se lida com os dados no sistema. "Se eu tenho uma condição coronária, por exemplo, e não faço certos tipos de exames, meu plano de saúde deveria aumentar o meu custo. Para isso, o plano tem quer dados e tem que agir em cima desses e me fazer cumprir as regras", ponderou, acrescentando que o agente regulador poderia fiscalizar esse ponto.

O fundador do Porto Digital lembrou também a importância do uso da internet nesse contexto de debate. "Nos últimos 30 anos, a gente vem reescrevendo a sociedade. É um conjunto de transformações causadas pela internet. A mudança não é trivial. As teorias de comunicação têm que ser substituídas por conectividade", completou Silvio Meira.

*O jornalista viajou a convite da MV

