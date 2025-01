A- A+

Coreia do Sul Na Coreia do Sul, investigadores extraem dados de caixa-preta do Boeing da Jeju Air De acordo com os investigadores, o piloto recebeu um alerta dos controladores de tráfego aéreo sobre possíveis colisões com pássaros e o avião emitiu um sinal

O Ministério dos Transportes da Coreia do Sul afirmou nesta quarta-feira, 1º de janeiro, em comunicado, ter extraído dados de uma das caixas-pretas recuperadas do Boeing 737-800 da Jeju Air em busca da causa exata do acidente que matou 179 pessoas. Um gravador de dados de voo danificado será enviado para os Estados Unidos para análise, acrescentou o ministério.

Veja também

EUA Dez mortos e mais de 30 feridos: motorista que atropelou multidão em Ano Novo de Nova Orleans "estava determinado a causar carnificina"