educação Na reta final para o Enem, cuidados devem ser com o corpo, mente e alimentação; veja dicas Saiba como equilibrar as emoções e confira as dicas para uma alimentação adequada para a prova

Nos dias 3 e 10 de novembro, mais de 5 milhões de estudantes farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os dias que antecedem as provas podem ser de muita tensão e nervosismo para os candidatos. Mas alguns hábitos ajudam a controlar a ansiedade para que ela não atrapalhe no desempenho.

Segundo a psicóloga escolar do Colégio Saber Viver, no Recife, Joana Lins, a ansiedade aponta que há algo desejado: a aprovação no Enem, se graduar em uma determinada área profissional. E, claro, é uma sensação ruim mesmo: “e se eu não conseguir passar?” Mas a ansiedade pode ser direcionada para pensar e agir em direção ao que é bom para cada estudante individualmente.

Uma pergunta que cada aluno precisa responder a partir do que deseja com o Enem é: o que é bom para mim nesse momento? Dado que eu quero ser aprovada neste ou naquele curso e estou nervoso/a desta maneira, o que favorece que esse medo que minha ansiedade me aponta (que pode ser o de não ser aprovado no curso desejado ou qualquer outro) seja atenuado?

“É possível que algum vestígio dessa ansiedade permaneça, pois o estudante está diante de uma realização que foi trabalhada, suada, às vezes chorada. Mas é necessário que a ansiedade não tome conta, a partir da compreensão do que traz tranquilidade e leveza para esse estudante”, destaca a psicóloga escolar do Colégio Saber Viver, Joana Lins.

Descansar a mente é extremamente importante neste momento. Lançar o corpo em atividades e movimentos e buscar se enxergar e se tratar de um jeito mais inteiro nesses últimos dias, são estratégias a serem adotadas. Estar com a família, com os amigos, ir à praia, assistir um filme no cinema com alguém que você gosta, podem contribuir nessa reta final.

“O ideal é dar espaço no tempo do dia a dia para esse corpo ser cuidado, para receber abraços e afetos de familiares e amigos, e, também, claro, pra realizar as últimas revisões que forem pertinentes de acordo com as orientações dos professores que acompanham esses alunos. Quem está indo fazer as provas não é apenas o aluno de uma determinada escola ou curso preparatório, é uma pessoa que é amada e ama, que tem seus hobbies, suas manias e suas qualidades e defeitos”, enfatiza a psicóloga.

A alimentação na véspera e no dia da prova também merece atenção. A dica é manter uma alimentação nutritiva como carboidratos, proteínas magras, gorduras boas, frutas e muita hidratação, é o que aconselha a nutricionista do Colégio Saber Viver, Barbara Godoi.

A nutricionista ainda dá dicas o que consumir no dia da prova:

Para o Café da manhã uma refeição leve e rica em nutrientes, como iogurte natural com granola, aveia com frutas, pão integral com ovo mexido ou uma vitamina de frutas com leite ou bebida vegetal.

Lanches durante a prova: Castanhas, amêndoas, frutas secas (como damasco e uvas-passas), barrinhas de cereais com oleaginosas e frutas frescas como banana, maçã, pera, uva e tangerina que são fáceis de transportar.

Hidratação é fundamental para manter a concentração e o desempenho.

E o que evitar:

- Doces e açúcar refinado, alimentos ultraprocessados: Refrigerantes, salgadinhos e fast food são ricos em gorduras saturadas, sódio e aditivos químicos, que podem dificultar a digestão e afetar o desempenho cognitivo.

Alimentos que podem retardar o raciocínio:

- Alimentos ricos em gorduras trans e saturadas (como frituras, fast food e alimentos ultraprocessados): Eles podem causar inflamação no corpo e afetar a cognição, tornando o pensamento mais lento.

e o excesso de açúcar.

Alimentos que podem acelerar o raciocínio:

- Peixes ricos em ômega-3 (como salmão, sardinha e atum): O ômega-3 é essencial para o bom funcionamento do cérebro e ajuda a melhorar a memória e o raciocínio.

Frutas ricas em vitamina C (como laranja, morango e kiwi): A vitamina C ajuda a combater o estresse oxidativo no cérebro e pode melhorar a clareza mental.

Oleaginosas (nozes, castanhas, amêndoas): Ricas em gorduras boas, vitamina E e magnésio, ajudam na cognição e no foco.

Cacau: O chocolate amargo (com pelo menos 70% de cacau) contém flavonoides que melhoram o fluxo sanguíneo para o cérebro, auxiliando na memória e no raciocínio rápido.

Segundo Barbara, a receita do cookies de banana é sucesso garantido para um lanche durante a prova.



Confira a receita abaixo:

Cookies de banana

Ingredientes:



* 2 bananas

* 1 xícara de aveia em flocos

* 1 colher de sopa de pasta de amendoim

Castanha (opcional para colocar em cima)



Modo de preparo:

Amasse as bananas com um garfo e misture com os outros ingredientes.

Coloque colheradas da massa em uma assadeira untada, formando os cookies.

Cada banana tem sua própria história, umas podem estar mais maduras, outras maiores, se achar que a massa está mole ainda, (quando caem a colherada se espalha demais) adicione um pouco mais de aveia. Coloque em cima dos cookies algumas castanhas.

Leve ao forno por 20 minutos ou até que esteja douradinho.

