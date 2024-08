A- A+

Saúde Não desgruda do celular? Isso pode prejudicar a saúde mental do seu filho, diz estudo Crianças cujos pais gastavam muito em seus smartphones eram mais propensas a desenvolver ansiedade e problemas de atenção e hiperatividade

Uma criança à mesa de jantar fala sobre problemas na escola ou uma discussão com um amigo, mas os pais não estão ouvindo: em vez disso, estão verificando seus smartphones.

Esse é um cenário que se repete milhões de vezes por dia e pode prejudicar a saúde mental das crianças.

De acordo com um novo estudo publicado na revista científica JAMA Network Open, crianças de 9 a 11 anos que disseram que seus pais gastavam muito em seus smartphones eram mais propensas a desenvolver ansiedade e problemas de atenção e hiperatividade, em comparação com os filhos de pais que não eram obcecados pelo telefone.

“Quando as necessidades emocionais e físicas das crianças são consistentemente ignoradas ou respondidas de forma inadequada, elas correm o risco de desenvolver dificuldades de saúde mental”, explicou uma equipa liderada por Sheri Madigan, professora associada de psicologia na Universidade de Calgary, em Alberta.

De acordo com os dados de base do estudo, um estudo recente descobriu que os pais de crianças passam agora em média mais de cinco horas nos seus smartphones diariamente, incluindo olhar para um smartphone 27% do tempo em que estão interagindo com o seu bebê.

Outro estudo descobriu que 68% dos pais admitem que muitas vezes se distraem com seus smartphones enquanto interagem com os filhos.

A pesquisa mostrou que esse tipo de “tecnoferência” (união das palavras "tecnologia" e "interferência") durante a criação das crianças significa menos atenção dada aos filhos, menos conversas e brincadeiras entre pais e filhos e até mesmo um risco maior de lesões infantis.

Durante a adolescência, a tecnoferência está ligada a “níveis mais elevados de conflito entre pais e filhos e níveis mais baixos de apoio emocional e caloroso dos pais”, observou a equipe .

Investigando mais a fundo a questão, o grupo de Calgary analisou dados de mais de mil crianças canadenses com idades entre os 9 e os 11 anos, fornecidos em vários pontos entre 2020 e o início de 2022.

Perguntou-se às crianças até que ponto concordavam com afirmações como "Gostaria que os meus pais gastassem menos tempo no telefone e em outros dispositivos" ou "Fico frustrado com meus pais por estarem no telefone ou em outros dispositivos quando passamos algum tempo juntos".

As crianças também foram avaliadas quanto a vários problemas de saúde mental, como ansiedade, depressão, hiperatividade e desatenção que se desenvolveram ao longo do tempo.

Os resultados mostraram que “níveis mais elevados de sintomas de ansiedade [infantil] foram associados a níveis mais elevados de tecnoferência parental percebida mais tarde no desenvolvimento”.

Muito tempo dos pais em smartphones também foi associado a “níveis mais elevados de desatenção e sintomas de hiperatividade mais tarde no desenvolvimento”, escreveram os autores.

A magnitude desses efeitos nas crianças não pareceu mudar de acordo com o sexo.

A equipe se concentrou em crianças de 9 a 11 anos porque “essa faixa etária representa um período sensível do desenvolvimento do cérebro e está associada a um risco aumentado de dificuldades de saúde mental”.

Apesar dos resultados, os autores dizem que é difícil determinar a direção do efeito: a ansiedade e o problema de comportamento das crianças é causado pelo fato de os pais estarem grudados nos smartphones ou pais de crianças com problemas comportamentais recorrem aos smartphones como uma fuga?

De acordo com os novos dados, parece que ter filhos mais ansiosos pode levar os pais atormentados a usarem mais os seus smartphones, mas o uso excessivo dos smartphones pelos pais pode encorajar a desatenção e a hiperatividade nos adolescentes em desenvolvimento.

No geral, o estudo “destaca as relações complexas entre a tecnoferência parental e a saúde mental emergente dos adolescentes”, disse a equipe.

