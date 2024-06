Nasa escolhe a SpaceX para construir nave que vai "destruir" a Estação Espacial Internacional

A- A+

A Nasa anunciou que selecionou a fabricante aeroespacial SpaceX para construir uma nave que irá transportar a Estação Espacial Internacional (EEI) de volta à atmosfera terrestre e ao seu local de descanso final no oceano Pacífico após sua retirada em 2030. A empresa, do magnata Elon Musk, ganhou um contrato com um valor de 843 milhões de dólares para desenvolver e entregar a aeronave, batizada de "US Deorbit Vehicle".

"Selecionar um 'US Deorbit Vehicle' para a Estação Espacial Internacional ajudará a NASA e seus parceiros internacionais a garantir uma transição segura e responsável na órbita terrestre baixa ao final das operações da Estação", disse em comunicado Ken Bowersox, funcionário da agência espacial americana.

A Nasa planeja adquirir a propriedade da espaçonave após sua construção pela SpaceX e controlar as operações durante toda a missão. Com um peso de 430 mil quilogramas, a EEI é, de longe, a maior estrutura individual já construída no espaço.

Baseados em observações anteriores sobre como outras estações como Mir e Skylab se desintegraram durante a reentrada atmosférica, os engenheiros da Nasa esperam que a estação orbital se decomponha em três etapas.

Grande parte do material se vaporizará, mas espera-se que grandes pedaços sobrevivam. Por essa razão, a NASA visa uma área do oceano Pacífico chamada Point Nemo, uma das áreas mais remotas do mundo e conhecida como o "cemitério" de satélites e naves espaciais.

O primeiro módulo da EEI foi lançado em 1998 e tem sido habitado continuamente por uma tripulação internacional desde 2001.

Estados Unidos, Japão, Canadá e os países membros da Agência Espacial Europeia (ESA) comprometeram-se a operar o laboratório de microgravidade até 2030, enquanto a Rússia, o quinto parceiro, comprometeu-se apenas até 2028.

Várias empresas estão trabalhando em sucessores comerciais da EEI, incluindo Axiom Space e Blue Origin, do bilionário Jeff Bezos.

