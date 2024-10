Nasa teme vazamento de segredos espaciais devido à ligação entre Musk e Putin

A- A+

O diretor da Nasa, Bill Nelson, pediu a abertura de uma investigação sobre a possibilidade de vazamento de segredos espaciais dos Estados Unidos para a Rússia.



Nelson fez o pedido após uma reportagem do Wall Street Journal mostrar que o bilionário Elon Musk, fundador da SpaceX e aliado de Donald Trump, tem mantido contato regular com o presidente russo, Vladimir Putin, desde o final de 2022.



O temor da Nasa e de agências de segurança é que essa proximidade possa expor segredos da área espacial.

Bill Nelson disse à CNN não saber se a história procede, mas considera fundamental investigá-la. “Se for verdade que ocorreram várias conversas entre Elon Musk e o presidente da Rússia, isso seria preocupante, especialmente para a Nasa, o Departamento de Defesa e algumas agências de inteligência”, afirmou ele.

De acordo com a reportagem, Musk e Putin discutiram “temas pessoais, negócios e tensões geopolíticas”. Isso suscitou preocupação quanto à segurança nacional dos EUA, pois as relações da SpaceX com a Nasa e o Departamento de Defesa podem ter dado a Musk acesso a informações governamentais sensíveis.

A reportagem do Wall Street Journal cita favores de Musk a Putin. Segundo o jornal, Putin teria pedido a Musk para não ativar seu serviço de internet Starlink sobre Taiwan. Seria um “favor ao líder chinês Xi Jinping”.

Outro indicador de favores de Musk a Putin seria em relação à Ucrânia. Em 2022, Musk chegou a oferecer o serviço Starlink da SpaceX à Ucrânia, o que foi vital para a comunicação dos militares, já que as redes convencionais estavam destruídas.



Porém, depois ele mudou de ideia e pediu que o Pentágono pagasse pelo serviço. Acabou recuando após críticas. Mas, mesmo assim, a SpaceX limitou o sinal do Starlink em algumas regiões ucranianas e só após mais pressão a empresa expandiu o serviço para todo o país.

O uso dos satélites Starlink na guerra da Ucrânia foi detalhado na biografia de Musk, escrita por Walter Isaacson. O livro revela que Musk impediu uma tentativa ucraniana de ataque contra a frota naval russa na Crimeia, preocupado com uma possível resposta nuclear russa.

Além de ser o CEO da Tesla e proprietário da rede X, Musk participa ativamente da política americana. Ele é um importante doador de campanha e apoiador de Donald Trump. Seu ato mais recente foi promover o sorteio diário de US$ 1 milhão (R$ 5,6 milhões) para eleitores de estados-chave. Mesmo sob a advertência que se tratava de uma ilegalidade, premiou dois eleitores na semana passada.

