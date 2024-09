A- A+

espaço Nave russa Soyuz decola com dois russos e um americano em direção à estação espacial O espaço é um dos últimos setores em que Rússia e EUA ainda cooperam, desde que Moscou lançou uma ofensiva na Ucrânia em fevereiro de 2022

Uma nave russa Soyuz com dois russos e um americano a bordo descolou nesta quarta-feira (11) de Baikonur, no Cazaquistão, com destino à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês), segundo imagens transmitidas ao vivo pela agência espacial russa Roscosmos.

A missão Soyuz MS-26 "se desenvolve com normalidade", indicou o relatório. A tripulação é formada pelos cosmonautas russos Alexei Ovchinin e Ivan Vagner e pelo astronauta americano Donald Pettit.

A nave russa deverá acoplar-se ao segmento russo da ISS às 22h33 (16h33 em Brasília).

O espaço é um dos últimos setores em que Rússia e EUA ainda cooperam, desde que Moscou lançou uma ofensiva na Ucrânia em fevereiro de 2022.

Os países ocidentais encerraram seu trabalho conjunto com a Roscosmos diante das sanções contra a Rússia, mas a Soyuz continua sendo uma das únicas formas de encaminhar equipamento para a ISS.

Há anos, o setor aeroespacial russo enfrenta problemas financeiros, escândalos de corrupção e reveses como a perda da sonda lunar Luna-25 em agosto de 2023.

Estes problemas, no entanto, não impactaram a intenção da Rússia de construir uma estação espacial própria para substituir a ISS e retomar missões à Lua.

A Roscosmos também pretende encontrar novos parceiros em países do Sudeste Asiático, África e Oriente Médio.

