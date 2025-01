Navio de transporte de carga afunda próximo da praia de Casa Caiada, em Olinda

A- A+

O navio de transporte de cargas "Topa Tudo Noronha" naufragou nesta sexta-feira (10), a cerca de três milhas náuticas (cinco quilômetros) da Praia de Casa Caiada, em Olinda. Sete tripulantes que estavam a bordo foram resgatados com vida.



O acidente foi confirmado pela Capitania dos Portos de Pernambuco, da Marinha do Brasil, que acionou a estrutura do Salvamar Nordeste, equipe que coordena a operação de busca e salvamento no local.



Em nota, o órgão informou que os tripulantes que viajavam no navio foram resgatados por uma lancha de apoio e passam bem.



A Marinha do Brasil abriu um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente e determinar as causas.





Veja também

ESTADOS UNIDOS Incêndio em Los Angeles: número de mortos chega a 11, e polícia emite novas ordens de evacuação