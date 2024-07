A- A+

irã Navio de guerra de 95 metros perde o equilíbrio, tomba no porto e fica parcialmente submerso no Irã Fragata Sahand passava por reparos no momento do incidente, que pode danificar sistemas de combate essenciais da construção

Um dos navios de guerra mais novos do Irã "perdeu o equilíbrio" e tombou no porto de Bandar Abbas, a mais de 1,2 mil quilômetros da capital, no último fim de semana.

Segundo publicado pela agência oficial de notícias da República Islâmica (IRNA), a fragata Sahand, de 95 metros de comprimento, passava por reparos no momento do incidente, que pode danificar sistemas de combate essenciais da construção e deixar o navio fora de serviço por até seis meses.

Uma foto da agência semi-oficial Tasnim mostrou a embarcação caída. Segundo a Marinha iraniana, o Sahand perdeu o equilíbrio porque entrou água em seus tanques durante o processo de reparo.

O navio, que teria entrado em serviço em dezembro de 2018, é um dos maiores da frota do Irã, equipado com mísseis de cruzeiro antinavio e um sistema de guerra eletrônica. À CNN, o analista naval Carl Schuster, ex-capitão da Marinha dos EUA, disse que o conserto deve durar no mínimo quatro meses.

— A água do mar danifica severamente os eletrônicos e entra em tudo. Portanto, todos os eletrônicos terão que ser removidos e limpos quimicamente para remover o sal — disse ele, ressaltando que a água também afeta peças mecânicas, o que pode levar a falhas no motor.

— A incrustação do sal destrói os revestimentos e interfere na combustão.

Ainda segundo Schuster, navios como o iraniano Sahand tendem a ter muito muito "top hamper", ou seja, o peso de eletrônicos e armas acima do seu centro de gravidade. Do contrário, explicou ele, há o risco de que o navio seja virado, especialmente se houver ventos fortes.

Para o especialista, a foto divulgada pela Tasnim sugere que a embarcação tombada virou rapidamente, e que o movimento foi interrompido "apenas pelo encontro do mastro e da chaminé com o fundo do porto".

A Tasnim publicou que "felizmente, o acidente ocorreu em águas rasas perto do cais", de modo que a embarcação ficou apenas parcialmente submersa. A agência de notícias afirmou que o navio de guerra estava "sendo retornado ao equilíbrio".

Mas, segundo Schuster disse à CNN, esse processo provavelmente deverá levar uma semana ou mais, e guindastes e bombas portáteis deverão ser necessários.

De acordo com a IRNA, várias pessoas sofreram ferimentos leves no incidente e foram levadas para um hospital da região.

A fragata Sahand recentemente liderou uma flotilha de embarcações iranianas desdobradas no Mar Vermelho e no Golfo de Áden, em meio a ataques dos rebeldes Houthis, apoiados pelo Irã, a navios comerciais na região.

A milícia do Iêmen ganhou popularidade em todo o Oriente Médio desde o fim do ano passado, quando começou a disparar mísseis em direção a Israel e a atacar navios no Mar Mediterrâneo.

Conforme o portal Naval Technology, os navios de guerra da Marinha iraniana têm um histórico de acidentes tanto no porto quanto em operações. Em 2021, por exemplo, o navio de reabastecimento IRIS Karg pegou fogo durante operações no Golfo de Omã e afundou.

O Irã opera uma coleção de navios de guerra de superfície derivados de projetos mais antigos de origem britânica, introduzidos em serviço na década de 1960, com projetos mais novos, como a classe Mouj.

Ainda de acordo com o portal, com cerca de 94 m de comprimento, as fragatas da classe Mouj são equipadas com uma série de capacidades de guerra antissuperfície, incluindo canhões principais e mísseis antinavio Nour, cujo alcance é estimado em 200 km.

A classe Mouj também tem capacidade de guerra antiaérea e de lançar mísseis hipersônicos, diz o veículo, embora isso não possa ser confirmado de forma independente.

O Sahand, diz o portal americano, é o navio mais recente a levar esse nome para a marinha iraniana. O Sahand anterior foi afundado pela Marinha dos Estados Unidos em 1988 durante a Operação Praying Mantins, lançada após uma fragata americana ser danificada por uma iraniana no Golfo Pérsico.

