A- A+

OCEANIA Navio de R$ 345 milhões da Marinha da Nova Zelândia tomba e afunda com 75 pessoas a bordo em Samoa A Força Aérea da Nova Zelândia enviou um avião P-8A Poseidon para ajudar no resgate, enquanto equipes de emergência locais e australianas também estavam envolvidas

Um navio da Marinha da Nova Zelândia encalhou e afundou perto de Samoa, e todos os 75 tripulantes e passageiros a bordo foram salvos, de acordo com um comunicado da Força de Defesa da Nova Zelândia. O “Manawanui”, um navio especializado em mergulho e hidrografia, encalhou na costa sul de Upolu na noite de sábado enquanto realizava uma pesquisa de recifes.

Segundo a Força de Defesa, algumas pessoas resgatadas sofreram ferimentos leves, inclusive por atravessarem um recife. Vários navios responderam e ajudaram a resgatar a tripulação e os passageiros, que haviam deixado o navio em botes salva-vidas. O motivo do encalhe é desconhecido e requer uma investigação mais aprofundada.

"Estamos muito gratos pela ajuda de todos os envolvidos, desde o RCCNZ, que coordenou os esforços de resgate, até os navios que responderam e levaram nossa tripulação e passageiros de Manawanui para um local seguro", disse o Comandante do Componente Marítimo, Comodoro Shane Arndell.

Às 6h40 da manhã de domingo (no horário local), o navio estava fortemente inclinado e a fumaça era visível. Às 9h00 da manhã, soube-se que ele havia virado e estava abaixo da superfície.

A Ministra da Defesa, Judith Collins, descreveu o encalhe como um "desafio real para todos a bordo"e enfatizou a importância de determinar a causa para evitar ocorrências semelhantes no futuro. As operações de resgate foram coordenadas pelos serviços de emergência de Samoa, com apoio do pessoal de defesa australiano e do centro de resgate da Nova Zelândia.

O “Manawanui” é utilizado para realizar uma variedade de tarefas especializadas de mergulho, salvamento e pesquisa em Nova Zelândia e no Pacífico Sul. O navio custou ao governo neozelandês R$ 345 milhões em 2018 e, após o acidente, afundou completamente.

Navio afunda no mar da Nova Zelândia | foto: Reprodução

Veja também

PRÊMIO NOBEL Os vencedores do Prêmio Nobel de Medicina nos últimos dez anos