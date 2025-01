A- A+

SAIBA COMO AGENDAR VISITA Visitação a navios da Marinha do Brasil movimenta Porto do Recife; saiba como conhecer Embarcações ficam atracadas no terminal abertas para visitas até este sábado (18)

A vontade de conhecer dois navios famosos da Marinha do Brasil levou centenas de pessoas ao Terminal Marítimo de Passageiros Nelcy da Silva Campos, no Porto do Recife, bairro homônimo, na manhã desta sexta-feira (17).

O público pode entrar nas dependências do Navio de Desembarque de Carros de Combate (NDCC) “Almirante Saboia” e da Fragata “Independência”, até este sábado (18), das 9h às 16h.

O acesso é feito mediante preenchimento do formulário de inscrição para agendamento prévio, disponibilizado no site do Porto do Recife.

Esta foi a primeira vez que a estudante Samara Mafra, de 19 anos, conheceu uma embarcação da Marinha. A curiosidade dela era pela estrutura e capacidade de transporte do navio.

“Está sendo bastante incrível e surpreendente. A gente chegou com uma imaginação e aqui está sendo diferente. Muito mais surpreendente do que imaginávamos”, contou ela, impactada com a grandiosidade do NDCC, que tem 139 metros de comprimento, 17 metros de boca e 4,5 metros de calado máximo.

O pequeno Thales Guilherme, de 7 anos, irmão mais novo de Samara, também ficou fascinado com tamanha potência do navio. Ele não desgrudou de um dos conveses de vôo que guarda um helicóptero.

“Eu gostei muito desse helicóptero, desse navio e de tudo que tem aqui. O helicóptero fica tão pequenininho no céu, mas aqui ele fica grandão. Eu queria era estar dentro dele. Não ia ter medo algum. Sou valente”, declarou a criança.

Os irmãos Samara Mafra, de 19 anos, e Thales Guilherme, 7, visitam embarcações, no Porto do Recife | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

O comandante da Fragata Independência, capitão Antônio de Barcellos Neto, que também é porta-voz, afirma que as pessoas podem esperar das visitações o máximo de oportunidade de conhecimento sobre os veículos da MB.

“Os visitantes vão conhecer as nossas capacidades, mas, mais do que isso, vão conversar com os marinheiros que aqui trabalham para poder conhecer mais do trabalho que a Marinha faz, além do horizonte, de defender as nossas riquezas, do mar”, frisou ele.

O capitão Antônio de Barcellos Neto | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Neto complementa ainda, dizendo o que o público mais quer ver dentro de uma embarcação, uma vez que o passeio propõe uma visita completa dentro do navio.

“Essa interação com a sociedade é interessante, porque é uma questão que desperta muito a curiosidade das pessoas, porque elas conhecem pouco. Elas sobem no navio e perguntam coisas básicas, como, por exemplo, para que servem as espias que prendem o navio ao cais, sobre quantos tiros podem ser dados pelos canhões e outras perguntas diversas”, finalizou.

Operação Aspirantex-2025

As embarcações vieram à capital pernambucana por ocasião da operação “ASPIRANTEX-2025". Ficam no Recife até segunda-feira (20). Também passarão pelos Estados de Alagoas, Bahia e Rio Grande do Norte.

De acordo com a Marinha, o trabalho objetiva incrementar o adestramento dos meios navais e aeronavais da esquadra, colocando em prática treinamentos de guerra, atuar na familiarização de 209 Aspirantes da Escola Naval, com período ao mar.

Navios

O Navio de Desembarque de Carros de Combate Almirante Saboia (G25) foi lançado ao mar, em 1969, e incorporado à Marinha do Brasil em maio de 2009. Ele tem capacidade para transportar até 440 pessoas.

A embarcação foi construída para servir, originalmente, ao Exército Britânico. Já desempenhou diversas operações navais da Grã-Bretanha e o porto sede dele era “Marchwood, Hampshire”.

Ele tem capacidade para transportar cerca de mil toneladas, ou cerca de 50 veiculos, incluindo carros de combate; um guindaste Clark Chapman com capacidade para 25 toneladas a vante da superestrutura; dois guindastes com capacidade de 8,5 toneladas a vante; rampas na proa e na popa; elevador tipo tesoura ligando o convés de viaturas ao convôo a meia nau; dois guindastes com capacidade para 20 toneladas em trilhos no teto do convés de viaturas e pontões de desembarque Maxiflote transportados nas laterais; quatro EDVP Mk-4 e um RHIB.

Para aeronaves, ele tem dois convéses de vôo capazes de operar todos os helicópteros em serviço na Marinha ou até um He Chinook no convés da meia nau.

A Fragata Independência (F44) tem 129 metros de comprimento, 13,5 metros de boca e 5,9 metros de calado. Ela transporta 209 homens, sendo 22 oficiais e 187 praças. É a quarta desse porte a ostentar o nome na Marinha do Brasil.

Foi batizada e lançada no dia 2 de setembro de 1974, tendo como madrinha Luci Geisel, esposa do presidente da República Ernesto Geisel (1974-1979). Ela fez-se ao mar em 11 de dezembro de 1978, para realizar provas. Foi submetida à Mostra de Armamento e incorporada à MB no dia 3 de setembro de 1979.

Pertencente a classe “Niterói”, a ‘Constituição’ é um navio-escolta, que serve para proteger outros navios. É dotada de uma grande capacidade de armamentos. Guarda mísseis, torpedos, canhões, metralhadoras e sensores que dão capacidade de defesa a outra embarcação.



