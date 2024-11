Neoenergia leva aulas interativas de energia para Festival Criança Cidadã neste domingo (24)

A- A+

A Unidade Móvel Educativa (UME) da Neoenergia Pernambuco estará presente neste domingo (24), no II Festival Criança Cidadã, realizado na Escola Santos Dumont, no bairro de Boa Viagem, no Recife. O veículo oferecerá aulas sobre eficiência energética de forma interativa e tecnológica das 8h às 13h30.

O projeto “Aulas de Energia” tem como objetivo sensibilizar o público sobre a relação entre eficiência energética, segurança e meio ambiente. Segundo Ana Mascarenhas, superintendente de Eficiência Energética, as atividades visam transformar os visitantes em multiplicadores dos conhecimentos adquiridos.

“Ao serem sensibilizados pelas atividades ofertadas, os visitantes tornam-se multiplicadores dos conhecimentos de sustentabilidade para transmitir aos seus familiares e amigos, ajudando a promover uma mudança de hábitos relacionados ao uso eficiente e seguro de energia elétrica”, ressalta.

A UME é equipada com diversas ferramentas interativas, como realidade aumentada, projeção mapeada, jogos e experimentos. O caminhão da Neoenergia é adaptado com tecnologias modernas que permitem a ampliação do espaço interno, criando um ambiente climatizado para aulas e apresentações, com iluminação cênica, vídeos e maquetes.

Durante a visita, os participantes recebem orientações através de filmes e palestras sobre o uso seguro e consciente da energia, além de kits educativos com material informativo adequado à faixa etária do público.

Desde 2022, mais de 134 mil pessoas já visitaram a Unidade Móvel da Neoenergia Pernambuco. O ambiente oferece uma experiência prática e dinâmica, apresentando conceitos de eficiência energética e preservação ambiental de maneira lúdica e interativa.

As iniciativas da UME fazem parte do Programa de Eficiência Energética (PEE) da Neoenergia Pernambuco, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), e são realizadas em parceria com prefeituras, escolas e entidades locais.

Veja também

nicarágua Congresso da Nicarágua aprova reforma que dá poder total a Ortega e sua esposa