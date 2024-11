Netanyahu diz que bombardeio israelense em outubro impactou programa nuclear iraniano

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou, nesta segunda-feira (18), que um bombardeio israelense lançado em outubro no Irã danificou parte do programa nuclear da República Islâmica.

"Não é um segredo, foi reportado que um componente do programa nuclear foi danificado em um ataque, mas o próprio programa e sua capacidade de operar não foi desbaratado", declarou Netanyahu perante o Parlamento de Israel.

Na sexta-feira, o site noticioso americano Axios reportou, citando funcionários americanos e israelenses que falaram sob condição do anonimato, que o ataque israelense contra o Irã, em 26 de outubro, "destruiu" um importante centro secreto de pesquisas sobre armas nucleares em Parchin, cerca de 30 km a sudeste de Teerã.

"Apesar de todas as medidas que tomamos, no plano operacional e político, (o Irã) avançou no enriquecimento (de urânio)", e embora "tenha muito caminho a percorrer (...), fomos confrontados a agir", acrescentou.