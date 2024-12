Netanyahu será submetido a cirurgia de remoção de próstata neste domingo

A- A+

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, de 75 anos, vai operar a próstata no domingo, informou seu gabinete neste sábado (28), em meio à guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza.

Netanyahu realizou um exame no hospital Hadassah em Jerusalém na quarta-feira, no qual "foi diagnosticado com uma infecção do trato urinário devido a uma hiperplasia benigna da próstata", informou sua equipe em um comunicado.

"Portanto, amanhã [domingo], o primeiro-ministro será submetido à remoção da próstata", acrescentou.

O líder israelense já havia operado uma hérnia em março e passado por outra intervenção em julho de 2023, quando foi implantado um marcapasso.

