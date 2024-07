A- A+

BATALHA Neuralgia do Trigêmeo: brasileira com "pior dor do mundo" faz campanha para eutanásia Carolina Arruda lida com a Neuralgia do Trigêmeo há 11 anos. Jovem deseja realizar eutanásia na Suíça

A vida de Carolina Arruda é uma constante batalha contra as fortes dores provocadas pela Neuralgia do Trigêmeo. A jovem, de 27 anos, lida com a doença desde os 16 e, recentemente, ganhou popularidade na internet após compartilhar sua extensa rotina de tratamentos nas redes sociais.

Primeiros sintomas da neuralgia do trigêmeo

Tudo começou quando ela estava sentada no sofá da casa da avó e sentiu uma forte dor do lado esquerdo do rosto.

Nas publicações onde conta sua história, Carolina descreve o sentimento como uma dor semelhante a de um choque ou uma facada.

Desde então, a vida da estudante de medicina veterinária se transformou em uma jornada pelo diagnóstico correto e um tratamento que pudesse minimizar a dor da doença crônica.

A neuralgia do trigêmeo é uma condição sem cura, associada a disfunção ou lesão do nervo trigêmeo.

Esse processo provoca uma dor considerada pela medicina como a pior dor do mundo.

Entre a primeira crise até o diagnóstico, foram quatro anos de consultas e internações.

Depois, com o diagnóstico em mãos, Carolina ainda enfrentou dificuldades para realizar operações que poderiam reduzir suas dores.

De acordo com o que a jovem comenta nas redes, a maioria dos médicos não aceitavam realizar a cirurgia devido a idade de Carolina e o alto risco de sequelas. Com isso, a doença foi se agravando e as dores piorando.

O que é a neuralgia do trigêmeo?

O nervo trigêmeo fica envolta de toda a sensibilidade do rosto, de uma parte da cabeça e também da cavidade bucal.

A doença acontece quando a parede de uma artéria se desloca e, por isso, acaba encostando no trigêmeo, na parte de dentro do crânio. Quando essa artéria pulsa, ela encosta no nervo, provocando uma lesão e as fortes dores.

Normalmente, a doença acontece de forma súbita e sem causa definida.

Campanha para eutanásia

Na internet, Carolina publica vídeos de suas crises e fala em detalhes sobre sua condição de saúde.

O objetivo da jovem é mobilizar seus seguidores para contribuirem em uma vakinha online que pague a sua viagem para a Suíça, onde deseja realiar o processo de eutanásia.

O que é a eutanásia?

A eutanásia é um procedimento de morte induzida e consentida de pacientes que sofrem de doenças graves, sem cura, que provocam extremo sofrimento físico ou mental.

O processo acontece com auxílio médico, por meio de uma injeção letal e indolor. Em alguns países, a prática é permitida e regulamentada por lei.

São eles:

Bélgica

Canadá

Colômbia

Holanda

Luxemburgo

Nesses locais, é preciso que exista a comprovação médica de que o paciente apresenta um quadro de sofrimento exacerbado e incurável.

No Brasil, a eutanásia é proíbida. Aqui, médicos ou profissionais que colaborarem com a prática podem ser indiciados por homicídio doloso.



Veja também

Moraes Moraes mantém prisão de réu que quebrou relógio histórico no Planalto