Neurocirurgião que operou paciente cantando e tocando violão, morre em Santa Catarina

Morreu nesta nesta terça-feira (9) o médico neurocirurgião Marcos Flávio Ghizoni, aos 78 anos de idade. Renomado profissional na sua área, o profissional ficou conhecido internacionalmente depois de fazer uma cirurgia neurológica em que o paciente ficou acordado, cantando e tocando violão durante toda a cirurgia para retirada de um tumor no cérebro.

Ghizoni estava internado desde a semana passada em Santa Catarina, lutava contra um câncer de intestino e não resistiu a uma cirurgia. Ele integrava o corpo clínico do HNSC desde 1979.

Junto com uma equipe de seis profissionais, o doutor Marcos Ghizoni foi o responsável pelo procedimento que vem chamando a atenção do mundo todo. Em 2015, Anthony Diaz, de 33 anos, cantou e tocou violão durante as nove horas no centro cirúrgico.

Na época, Ghizon contou que manter o paciente acordado era uma decisão estratégica, usada para diminuir o risco de lesões durante a retirada do tumor.

Acordado, o paciente consegue até ajudar a equipe nesse tipo de cirurgia. Se algum procedimento, por exemplo, atrapalha a fala ou a coordenação, é hora de parar.

Em nota, o presidente da Unimed, Ney Bianchini, afirmou que Marcos GhizoMni sempre foi um ser humano fantástico que dedicou sua vida inteira à medicina. “Ele sempre tratava a todos os seus pacientes da mesma maneira, independente de qual fosse a situação”.

