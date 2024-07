Nigéria: desabamento de escola deixa ao menos 16 estudantes mortos

A- A+

Pelo menos 16 estudantes morreram, nesta sexta-feira (12), no desabamento de uma escola no centro da Nigéria, informou um correspondente da AFP.

Algumas das vítimas presas pediram ajuda debaixo dos escombros da escola Saint Academy, localizada em Jos, a capital de Plateau, onde familiares se aproximaram em busca de seus entes queridos.



A informação foi constatada por um correspondente da AFP, que viu cinco corpos no necrotério de um hospital e uma em outra unidade e informou que todos usavam uniformes escolares.

As autoridades informaram neste momento que "vários estudantes" morreram quando a escola Saint Academy, localizada no distrito de Jos North, no estado de Plateau, desabou.

"Um prédio de dois andares que abrigou a Saint Academy (...) em Busa Buji (...) no estado de Plateau, desabou esta manhã, matando vários estudantes", disse a Agência Nacional de Gerenciamento de Emergências em um comunicado, acrescentando que as operações de busca estão em andamento.

"Todos estão tentando ver como salvar mais pessoas", disse.

A causa do desastre ainda não foi estabelecida, mas, de acordo com os moradores locais, ocorreu após três dias de chuvas fortes.

Os desabamentos de prédios são bastante comuns na Nigéria, o país mais populoso da África, devido à falta de fiscalização dos padrões de construção, à negligência e ao uso de materiais de baixa qualidade.

