Nossa Senhora Aparecida é celebrada neste sábado (12); confira programação

Celebrada com devoção desde 1717, a festa de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira do Brasil há 94 anos, reúne milhares de fiéis em várias cidades do país. Na paróquia do Recife, que fica na Vila do Ipsep, na Zona Sul, a programação conta com celebrações de missas, procissão e encerramento com show de Dudu do Acordeon.

Apesar de ser celebrada em todas as igrejas do Brasil, a Arquidiocese de Olinda e Recife conta com cinco paróquias e um santuário dedicados a esse título mariano, locais onde a celebração será maior.

O Arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, celebrará a Santa Missa das 9h na paróquia da Vila do Ipsep e participará da procissão, às 16h30.

“Dias expressivos como esse no calendário católico sempre trazem um ar de esperança, de renovação interior e de firmar propósitos de mudança de vida. Sendo assim, esperamos uma grande presença de fiéis neste dia, haja vista, que a Paróquia do Ipsep é a mais antiga dedicada a Nossa Senhora Aparecida na Região Metropolitana”, celebrou o pároco Padre José Amaro Neto.

No Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em Juçaral, no Cabo de Santo Agostinho, a festa será maior e contará com caminhadas, celebrações de missas, batizados, procissão, quermesse e bingo.

“Todos os anos, muitos fiéis, advindos de diversos lugares, participam da festa. A expectativa é que tenhamos uma excelente celebração, na qual todos possam vivenciar este dia com muita devoção e amor, fazendo e pagando suas promessas na esperança de dias melhores. Convidamos todos os fiéis a uma experiência nova com Jesus, por meio de Nossa Senhora. Inclusive o tema deste ano é: "Ensina o teu povo a rezar, Maria, Mãe de Jesus!", afirmou o Padre Paulo Santos, reitor do Santuário de Nossa Senhora Aparecida.

Grandes celebrações e homenagens à padroeira do Brasil acontecem também nas paróquias de Vitória de Santo Antão (Bela Vista), São Lourenço da Mata (Parque Capibaribe), Paulista (Janga) e Jaboatão dos Guararapes (Vila Rica).

Nossa Senhora Aparecida

A devoção a Nossa Senhora Aparecida começou em 1717, quando no dia 12 de outubro três pescadores, que há tempos não tinham uma boa pesca, encontraram a imagem da santa nas águas do Rio Paraíba do Sul, no interior de São Paulo.

Após acharem a imagem, a pesca se tornou abundante e foi considerada milagrosa, esse foi o primeiro milagre atribuído à santa, e marcou o início de sua veneração no Brasil.

O professor, historiador e vice-reitor da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) Padre Delmar, que explicou a origem da devoção à santa para esta reportagem destacou a importância dessa devoção.

“Isso nos lembra que Deus vem ao nosso encontro. Muitas vezes achamos que somos nós que procuramos Deus, mas, na verdade, é Ele quem nos encontra. O episódio de Aparecida é um exemplo claro de fé e esperança”, afirmou o padre.

Confira a programação das principais igrejas dedicadas à santa na Arquidiocese de Olinda e Recife:

Paróquia de Nossa Senhora Aparecida - Vitória de Santo Antão (Bela Vista).

07h – Missa Solene dos Romeiros, saída da Capela de São Pedro

10h – Missa Solene das crianças

15h – Missa de encerramento

16h30 – Saída em carro aberto da imagem de N Sra Aparecida pelo bairro da Bela Vista

19h – Bênção do Santíssimo Sacramento

Paróquia de Nossa Senhora Aparecida - São Lourenço da Mata (Parque Capibaribe).

6h – Alvorada, terço e ofício de Nossa Senhora

7h – Santa Missa (celebrante: Pe. Hector)

10h – Santa Missa (celebrante: Dom Fernando Saburido)

16h – Procissão com saída da Capela N Sra Guadalupe, na Beira Rio, dirigindo-se à Pàróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida

19h – Santa Missa (celebrante: Padre Damião Silva)

Gesto concreto: brinquedo para a festa das crianças do dia 20/10

Paróquia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida - Vila do Ipsep (Praça Aleixo de Oliveira).

5h – Santa Missa (celebrante: Pe. Neto)

7h – Santa Missa (celebrante: Mons. Luciano Brito)

9h – Santa Missa (celebrante: Dom Paulo Jackson)

12h – Santa Missa (celebrante: Pe. Cosmo)

15h – Santa Missa (celebrante: Paulo Sales)

16h30 – Procissão

18h – Santa Missa (celebrante: Mons. Josivaldo Bezerra)

20h – Show de Dudu do Acordeon

Santuário de Nossa Senhora Aparecida - Cabo de Santo Agostinho (Juçaral)

04h30 – Caminhada da Fé, saindo do Sítio Jaboatãozinho

06h – Ofício da Imaculada, troca do Manto de Nossa Senhora e reinauguração do Memorial

07h – Café partilhado

09h – Batizados

10h – Santa Missa Solene

12h – Intervalo para almoço

13h – Caminho de Maria (subida até a Pedra do Arroz)

15h – Procissão pelas ruas de Juçaral

17h – Santa Missa

18h30 – Quermesse e bingo

