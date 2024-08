Festa de Nossa Senhora da Cabeça 2024: terceiro dia de comemoração emociona fiéis no Recife

A- A+

Centenas de fiéis estiveram presentes, na manhã desta quarta-feira (7), na Festa de Nossa Senhora da Cabeça, que aconteceu na Igreja da Madre de Deus, no Bairro do Recife, região central da capital pernambucana. O terceiro dia da festividade foi presidido pelo monsenhor Luciano Brito, pároco da Igreja de Nossa Senhora das Graças.



A vasta programação vai até o sábado (10), quando também deve acontecer uma procissão pelas ruas da área central da cidade.

A Folha de Pernambuco esteve entre as instituições que foram convidadas especiais do dia.



O jornal foi representado por Cláudia Monteiro, esposa do presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro; o diretor Operacional, José Américo; a diretora Administrativa, Mariana Costa; a editora-chefe, Leusa Santos; a gerente de Mercado, Tânia Campos; a gerente Administrativa, Ivone Palácio; a gerente de Relações Trabalhistas, Hilda Bastos; a coordenadora de Exeutivos Multimídia, Wilma Mota; e a executiva de Contas do jornal, Eduarda Levy.

A diretoria da Folha de Pernambuco esteve presente na celebração | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Em nome do veículo, o grupo doou garrafas de óleo de cozinha como ato concreto da festividade. Os produtos vão ser acrescentados às cestas básicas, serão doadas para a campanha social ‘Natal Sertanejo’, que beneficia municípios do Interior de Pernambuco, no final do ano.

Leusa Santos é a editora-chefe da Folha de Pernambuco | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

“A Folha de Pernambuco apoia todas as manifestações de fé. É com muita honra e gratidão que a gente participa das comemorações e homenagens à Nossa Senhora da Cabeça. Toda a diretoria da Folha apoia muito essa festa. É uma congregação. O jornal sempre está perto do seu leitor. É mais uma demonstração de que estamos perto da comunidade e defendemos as suas causas”, disse a editora-chefe da Folha de Pernambuco, Leusa Santos.

O público presente nesta quarta pediu bênçãos específicas à santa, como curas para dores de cabeça e pensamentos positivos que direcionem as escolhas da vida, uma vez que Nossa Senhora da Cabeça é conhecida por ajudar as pessoas nos âmbitos físico, emocional e espiritual.

Respeito à Virgem Maria

Tendo início às 11h30, a programação começou com a recitação do Terço de Nossa Senhora da Cabeça. O tema de 2024 é “Com Maria, sejamos peregrinos da Esperança”.

Ao meio-dia, o monsenhor Luciano Brito subiu ao altar para a Santa Missa. Na homilia, ele refletiu sobre o tema e falou sobre a importância dos bons pensamentos e que a santa está sempre à disposição dos devotos que, em ato de fé, precisam das bênçãos advindas da santidade.

Monsenhor Luciano Brito | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

“Dom Helder Câmara costumava dizer que não existe Jesus sem Maria e nem Maria sem Jesus. É verdade. Os dois sempre estão juntos. Nós não sabemos porque alguns seguidores de Cristo não têm essa confiança em Nossa Senhora. Deveriam ter sempre, porque através do ‘sim’ da Virgem Maria, o Verbo se fez carne e habitou entre nós”, comentou o religioso.

Cura de recém-nascido

Era março quando a psicóloga Rosana Vasconcelos, de 61 anos, procurou a Igreja da Madre de Deus para pedir orações pelo neto, Joaquim Vasconcelos, que, ainda no ventre da mãe, a administradora Renata Vasconcelos, tinha apresentado problemas no cerebelo.



Segundo Renata, após diversos momentos de intercessão, o bebê foi curado e, hoje, ela foi ao templo agradecer. Hoje, o Joaquim tem 3 meses de vida.

A família de Joaquim Vasconcelos veio agradecer pela saúde e cura dele | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

"Quando minha filha estava com 7 meses de gravidez, foi fazer um exame e acusou que o bebê estava com um problema no cerebelo. Ela repetiu o exame por mais três vezes e deu o mesmo resultado. Eu pedi a cura à Nossa Senhora da Cabeça. O frei Damião Silva rezou, mesmo impondo as mãos sobre o celular e o raio-x. Hoje eu estou aqui agradecendo, e Joaquim está nos nossos braços", contou ela.

Devoção no coração, fé na prática

Quem esteve entre a plateia sentiu de perto o aconchego de estar nos braços da santa, espiritualmente falando.

Segundo a servidora pública Maria do Bom Parto, 74, os momentos espirituais trazem paz na alma e alívio para a mente. Para ela, que veio dos Quatro Cantos, em Olinda, estar junto à Nossa Senhora da Cabeça é um momento ímpar.

A servidora pública Maria do Bom Parto, 74 anos | Foto:Arthur Mota/Folha de Pernambuco

“O que me trouxe até aqui foi uma graça que eu alcançei para uma amiga minha , que tinha depressão. Eu rezo para todos. Nossa Senhora da Cabeça representa cura. Ela ajuda muita gente de ansiedade, problemas no cérebro e até de Alzheimer”, comentou.

Quem também chegou ao templo para agradecer foi a aposentada Ana Meiry, de 58 anos. Ela sofria com sinusite e relatou que foi recebeu um milagre, sendo curada da doença.

A aposentada Ana Meiry, de 58 anos | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

“Eu sempre venho à festa agradecer. Eu estava com uma sinusite muito forte. Pedi a ela e fiquei boa. Eu também vim pedir por outras pessoas doentes da cabeça e pela minha família. É sempre muito bom estar aqui, ao lado da mãezinha. Serve de conforto espiritual”, relatou.

Imposição do Santo Medalhão

Um dos momentos mais esperados pelos fiéis é a imposição do Santo Medalhão. A tradição se originou na Espanha, onde, pela intercessão da Virgem da Cabeça, aconteceram dois grandes milagres.

O utensílio é conhecido por proporcionar auxílio físico, emocional e espiritual àqueles que o recebem, fortalecendo a devoção e a fé dos presentes.

Programação

• Quinta-feira (8)

11h30 - Recitação do Terço de Nossa Senhora da Cabeça;

12h - Santa Missa - Presidida pelo Dom Paulo Jackson Arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife);

Convidados - Pastoral da Coleta, empesa, Paço Alfândega, Grande Recife - Consórcio de Transporte Metropolitano, Escola em Tempo Integral do Pilar, Auditores Prefeitura do Recife;

Gesto concreto - Óleo.

Famílias Convidadas:

Família Ageu de Melo Pessoa;

Família Alves Nogueira Dias.

• Sexta-feira (9)

11h30 - Recitação do Terço de Nossa Senhora da Cabeça;

12h – Santa Missa – Presidida pelo Frei José Edilson – OFM – (Convento de Santo Antonio);

Convidados - Pastoral da Liturgia/ Cantinho da Fé/ Funcionários, Pastoral da Criança/ Comunidade do Pilar, Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos, Florance, Cimento Express, Livraria Jaqueira, Movimento Pró-criança, Ambulatório Santa Dulce dos Pobres;

Gesto concreto - Óleo.

Famílias Convidadas:

Família Peixoto;

Família Lima Teixeira;

Família Correa Moraes;

Família Lira e Madruga.

• Sábado (10)

9h30 - Recitação do Terço de Nossa Senhora da Cabeça;

10h - Santa Missa - Presidida pelo dom Fernando Saburido (Arcebispo Emérito da Arquidiocese de Olinda e Recife);

*Ao final da Santa Missa, procissão pelas Ruas do Bairro do Recife.

A História de Nossa Senhora da Cabeça

A devoção à Nossa Senhora da Cabeça remonta ao século XII, em Andaluzia, Espanha.



A Virgem é chamada por esse nome em referência ao Pico da Cabeça, onde apareceu pela primeira vez ao camponês Juan, um homem que havia perdido o braço em batalha.

Durante aquela aparição, Nossa Senhora pediu que ele anunciasse a mensagem de conversão e edificasse uma capela em homenagem a ela.



Diante da dúvida de Juan sobre a aceitação da mensagem, Nossa Senhora intercedeu e foi realizado um milagre extraordinário: o braço amputado do jovem voltou a crescer.

A segunda aparição ocorreu em circunstâncias igualmente milagrosas, quando um homem condenado injustamente à forca foi salvo pela intervenção da Virgem, que inspirou o rei a lhe conceder o perdão no último momento.

Esse milagre é simbolizado na imagem de Nossa Senhora da Cabeça segurando uma cabeça, um poderoso símbolo de intercessão e proteção.

