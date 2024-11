Cinco anos após incêndio, a catedral de Notre Dame, em Paris, se prepara para reabrir

A- A+

O incêndio que devastou a Catedral de Notre Dame em 2019 chocou o mundo inteiro. Agora, cinco anos depois uma das principais atrações de Paris recuperou a sua beleza e se prepara para receber os primeiros visitantes no dia 7 de dezembro.

Quando as chamas devoraram, no dia 15 de abril de 2019, uma das maiores catedrais do Ocidente, tombada como patrimônio mundial da UNESCO, o sentimento de pesar foi global. Notre Dame tem quase 1.000 anos: a construção da catedral, com suas impressionantes gárgulas, começou por volta de 1163 e durou durou dois séculos, até 1345.

A catedral renasceu das cinzas graças a cinco anos de um trabalho intenso, do qual participaram 250 empresas e centenas de artesãos, com um custo de quase 700 milhões de euros financiados por 846 milhões de euros em donativos de 150 países.

Pináculo idêntico

Símbolo da renovação da catedral, o pináculo, uma torre alta e pontiaguda que desabou diante dos olhos atônitos dos parisienses e de milhões de telespectadores de todo o mundo, ergue-se novamente em direção ao céu, idêntico àquele projetado pelo arquiteto Eugène Viollet-le-Duc, no século XIX.

Embora ainda existam guindastes e andaimes em alguns lugares, o trabalho está chegando ao fim, confirmou à AFP o órgão público que o supervisiona.

Na esplanada junto ao rio Sena, os turistas, ainda distantes atrás de cercas encimadas por arame farpado em alguns pontos, aglomeram-se diariamente para tentar ver as últimas obras exteriores, incluindo a colocação de um novo pavimento em lajes de calcário em frente à grande portão principal.

Cobrança para turistas em discussão

Notre Dame recebeu 12 milhões de visitantes em 2017. A diocese e o órgão público esperam receber “entre 14 e 15 milhões” após a reabertura, que incluirá nova sinalização, um plano de circulação redesenhado e um sistema de reservas online. A ideia de cobrar a entrada dos turistas foi lançada em outubro pelo governo francês, reacendendo o debate sobre o financiamento do património religioso.

Ao entrarem na catedral, fiéis e visitantes descobrirão um claro eixo central, móveis litúrgicos completamente novos e minimalistas em bronze escuro, uma parede relicária contemporânea de madeira de cedro e vidro formando um halo que abriga a coroa de espinhos de Cristo e uma catedral luminosa como nunca antes. As paredes, enegrecidas pelo fogo e pelo tempo, recuperaram a clareza.

Os vitrais, que não chegaram a ser danificados pelo incêndio, foram limpos e restaurados e agora revelam as suas cores brilhantes, assim como as decorações pintadas das capelas de Viollet-le-Duc, que contrastam com o chão xadrez preto e branco.

O público também redescobrirá os “mays” restaurados, grandes pinturas destinadas ao altar e que eram encomendadas todos os anos no mês de maio a artistas, entre 1630 e 1707, pela corporação de ourives que as doou à catedral. O templo recuperou seus oito sinos e receberá nesta quinta-feira aquele que esteve no Stade de France durante os Jogos Olímpicos.

Órgão restaurado

Há poucos detalhes conhecidos em relação à cerimónia de reabertura, à qual o Papa Francisco, inicialmente esperado, acabará por não comparecer. O arcebispo de Paris, Laurent Ulrich, anunciou que o presidente Emmanuel Macron falará na catedral no dia 7 de dezembro e que o órgão, que foi “completamente desmontado, limpo e restaurado”, poderá ser ouvido.

Haverá uma missa no dia 8 de dezembro para consagrar o novo altar. Após esta cerimónia haverá outros eventos de agradecimento a todos os que contribuíram para a restauração da catedral.

