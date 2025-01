Nova "blue zone"? Conheça o lugar que desperta interesse dos especialistas em longevidade

A- A+

Entre eles não há mau humorados, reclamões ou preguiçosos. Fazem da simplicidade uma religião e respiram ao ritmo da natureza. Eles acordam felizes e vão para a cama junto com o sol. Comem apenas o suficiente, nem uma migalha a mais: tudo, mas sem excessos.

Bastante ativos, otimistas e curiosos, como seus “colegas” espalhados pelo planeta, desfrutam de pequenos prazeres, cultivam a vida social e são autodidatas na neutralização do estresse, palavra que talvez nem conheçam.

Esses “jovens”, que podem chegar aos 98, 105 e até 108 anos, com a cabeça tão intacta quanto a vontade de viver, há muito são objeto de estudo de especialistas em longevidade.

Os segredos que permitem que muitos habitantes de algumas regiões da Galícia cheguem a estas idades desperta o interesse de cientistas, demógrafos, jornalistas e também políticos.

Já há algum tempo que se diz que poderá tornar-se a primeira “blue zone” ou zona azul da Espanha e a sexta do mundo. Os méritos são muitos: as taxas de senescência num “estado saudável”, em alguns casos, excedem as da ilha de Okinawa, uma referência mundial bem conhecida em longevidade.

Se isso acontecesse, Ourense, Pontevedra e o sul de Lugo, principalmente, poderiam juntar-se ao quinteto formado por Okinawa (Japão), Nicoya (Costa Rica), Ikaria (Grécia), Sardenha (Itália) e Loma Linda na Califórnia (EUA).

Juntamente com as Astúrias, Castela e Leão, a comunidade galega é uma das que têm maior longevidade, com a particularidade de existirem três vezes mais mulheres do que homens. Hoje vivem nesta comunidade autônoma cerca de 1.600 centenários.

De acordo com um estudo da Sociedade Galega de Geriatria e Gerontologia (SGXX) e do grupo de investigação da Universidade de Vigo, do qual também participa o demógrafo Michel Poulain, conhecido como o criador das zonas azuis, a taxa média de centenários é de 75,79 por cem mil habitantes, única na Espanha.

"A grande revelação que tivemos neste trabalho de campo foi que os centenários têm um patrimônio sanitário que deve ser investigado e preservado. Porque o patrimônio da saúde é tão importante como o patrimônio cultural ou arquitetônico", diz José María Failde, doutor em psicologia com especialização em gerontologia, professor universitário e presidente da SGXX.

O que isso significa?

Olha, há uma lição a aprender aqui. Eles nunca foram à academia, mas também não precisaram. Eles tiveram e têm, quem ainda está vivo, uma vida muito mais ativa e se tem uma coisa que eles são é sedentários. Não conhecem internet, redes sociais ou celulares, mas exercem fervorosamente os laços sociais. Todo mundo tem um propósito de vida.

E grande resiliência…

Sim, o fato de terem vivido situações difíceis e de terem construído com o seu esforço o estado de bem-estar que hoje desfrutamos, tornou-os muito resilientes. Há lições aqui para aprender e transformá-las em ações de saúde e prevenção. Lições de envelhecimento saudável. Isso para mim é o mais importante.

De qual maneira ser uma zona azul seria benéfico para a Galícia?

Evidentemente, uma certificação de zona azul é um apoio à pesquisa e à promoção de estilos de vida saudáveis, para além de outros benefícios como o turismo e a força da marca Galicia Calidade, carro-chefe da dieta atlântica. Mas o que mais me interessa é a promoção de uma vida saudável, a partir de áreas onde as pessoas vivem durante muitos anos em ótimas condições.

Failde, a quem todos chamam de Chema, há anos trabalha arduamente em pesquisas sobre esse tema, junto com seu antecessor na SGXX e colega docente Miguel Ángel Vazquez, também geriatra. Muito antes da pandemia começaram a notar evidências estatísticas que chamaram a sua atenção.

"Vimos que Ourense, por exemplo, tinha 73 centenários por cem mil habitantes, mas a região de Celanova, que circunda Ourense, chegou a 234, o que superou em muito a ilha japonesa", lembra Vázquez.

"Tornamos isso público, isso se refletiu em um artigo publicado pela National Geographic e assim todos os alertas foram ativados. Então Michel Poulain conectou-se conosco e continuaram a ser coletados dados que revelaram números incríveis de centenários que atingiram a idade de cem anos muito bem, com um estado de saúde aceitável", disse.

O que significa “estado de saúde aceitável”?

Uma pessoa com capacidade mental, sem problemas cognitivos ou neurocognitivos, com aptidão física. Estamos falando de pessoas com até 102 anos de idade.

Dizem que uma das chaves é a alimentação…

É sim. Eles comem o que cultivam nas hortas de suas casas e os animais que criam nos campos. Uma alimentação baseada no consumo de carne de porco fermentada principalmente com processos naturais de conservação por salga ou defumação. Consumiam e consomem alimentos frescos como carnes brancas (frango e coelho), muitos vegetais, batatas e azeite, priorizando sempre ingredientes frescos. Em suma, dieta mediterrânea e atlântica.

E o peixe?

Ao contrário do que se acreditava, nem tanto, nem na Sardenha ou em Okinawa, porque não são zonas estritamente costeiras, embora não estejam longe do mar.

E qual é o estilo de vida?

A maioria deles leva uma vida bastante equilibrada. Eles estão muito ligados ao ambiente, acordando cedo e indo para a cama logo após o pôr do sol. São muito regulares, têm contato intenso com a terra e a natureza e seguem seus ritmos. Vimos um deles, Eustaquio Pérez, hoje com 103 anos, voltar do trabalho nas montanhas aos 99 anos com uma foice e botas de borracha como se nada tivesse acontecido... E acho que ele continua fazendo a mesma coisa.

Embora a audição falhe um pouco, Eustáquio é pura energia. Vive em Quintela de Leirado, na região de Celanova e trabalha arduamente desde os 8 anos, quando contrabandeava sacos de açúcar e café de Ourense para Portugal para ganhar a vida. Mesmo assim, foi à escola, aprendeu a ler e escrever e trabalhou na pecuária e na construção. Emigrou então para a Guiné Equatorial, onde passou doze anos ganhando oito vezes mais do que na sua terra natal.

Ainda hoje, ele se levanta de madrugada para cuidar das ovelhas até à hora do almoço. Ele tira uma soneca e depois assiste cowboys na TV. Para o jantar, pouco ou nada: uns biscoitos e vai dormir. Os centenários costumam respeitar rigorosamente o conhecido e antigo axioma: “Tomar café da manhã como um rei, almoçar como um príncipe e jantar como um mendigo”.

O mesmo faz Esperanza Cortiñas, também de Ourense, que completou 108 anos no dia 3 de dezembro e apareceu no set da Telecinco maquiada, de salto alto, unhas em vermelho vida e toda enfadada. Paqueradora como uma atriz de cinema, ela se gaba de só ter cuidado da pele com cremes de supermercado e confessa que adora moda.

Porém, sua vida não foi fácil. Quando criança, ficou sozinha para cuidar dos quatro irmãos porque sua mãe foi morar em Cuba e os deixou na Europa. Longe de chorar, aprendeu a cuidar de si mesma, cuidou das vacas, trabalhou no campo, limpou casas e até foi para Paris para ganhar a vida.

Por isso era uma mãe “idosa”, como se dizia naqueles anos, e teve a filha aos 30 anos, já casada com o carpinteiro por quem se apaixonou e com quem fundou um lar cheio de amor. Ela conta que seu segredo é beber um copinho de licor de café que ela mesma prepara todos os dias: açúcar, café e aguardente.

"Tomo banho, me visto e calço os sapatos. Você tem que mexer e mexer os braços, porque senão você fica duro e inútil", conta. "Do que existe, como tudo. Como torradas com manteiga e geléia no café da manhã, adoro. E agora vou comer um bife com macarrão. Jantar? Nada, às vezes um sorvete, em casa ou lá fora, na esplanada. Mas quase nunca janto".

Para Pablo Vivanco, farmacêutico, nutricionista e presidente da Ourenstividad, associação sem fins lucrativos formada por médicos, nutricionistas, farmacêuticos, empresários, professores e psicólogos, que é uma espécie de observatório da longevidade funcional para o fundo do projeto, “ela é a nossa musa”. A pedido de especialistas e de diversas universidades, estão realizando um estudo detalhado de 105 parâmetros sobre o universo dos 298 centenários que tem em Ourense, uma província de 305 mil habitantes.

O objetivo é esclarecer o segredo da longevidade da região que é também a capital termal da Espanha, detalhe que tanto Vivanco como todos os especialistas consultados consideram fundamental.

Nas termas de Ourense existe uma água muito boa, de qualidade, especialmente indicada como terapia anti-reumática. Eles sempre souberam disso e fazem uso desse benefício próximo.

Você não vê pessoas com sobrepeso. E o fato não passa despercebido.

"No estudo que estamos fazendo vemos que eles sempre tiveram peso normal, ou seja, IMC entre 19 e 24. Nunca mais. E isso significa que eles não têm problemas com açúcar no sangue ou colesterol. Sofrem pouquíssimas patologias e praticamente não tomam medicamentos. Basta uma ou duas coisas para evitar a retenção de líquidos", afirma Vivanco.

Muitos ainda trabalham?

Claro. No trabalho doméstico, na horta... Pessoas do campo nunca se aposentam e talvez haja um grande segredo aí. Eles sempre têm um ikigai, como dizem os japoneses. Uma tarefa, um motivo. Eles sempre têm o tripé em boas condições: física, emocional ou social.

Eles gostam da vida social?

Muito, embora em geral a maioria esteja no meio rural, num certo isolamento geográfico positivo, participam da vida social não só através de laços afetivos, mas porque gostam das tradições, que aqui são muitas.

Eles não parecem ser mal-humorados...

De jeito nenhum. Eles são muito resilientes e se adaptam às mudanças com humor. Eles possuem os cinco traços de personalidade longeva: gentileza, curiosidade, extroversão, consciência (uma ordem física, em si mesmos e em suas coisas) e resiliência.

Traços que sem dúvida também apresenta Dolores Fernandez Ceijas, conhecida como a avó de Ourense, que completará 109 anos no dia 29 de janeiro. Ela se levanta, vai à missa, lê, faz Sudoku e palavras cruzadas e não perde um jogo do Real Madrid, seu time preferido.

Muitos deles têm faculdades mentais e uma ausência de sinais de deterioração cognitiva que é surpreendente. E isso nos faz pensar que deve haver algo geneticamente importante.

Mas costuma-se dizer que a genética influencia 20 a 25%...

Sim, normalmente se diz isso, mas para se tornar centenário há mais de um fator. Não tenho dúvidas de que há algo genético. Embora ainda haja poucas pesquisas, o que há aponta nesse sentido. Aparentemente a genética influencia muito mais os centenários do que a longevidade em geral. Eles têm algo que os protege contra a senescência e distúrbios cognitivos.

O que te faz pensar isso?

São pessoas que, quando você os entrevista, têm uma energia paranormal. Embora eu não acredite nessas coisas, é verdade que quando você os vê, a grande maioria te deixa carregado de positividade, de coragem, de força, com um espírito que comove. Sempre que os vemos dizemos: essas pessoas são feitas de coisas diferentes. Como pode você estar com alguém de 108 anos com velocidade de processamento de informações, com riqueza de linguagem, sua língua, memória, velocidade e agilidade mental não estão bloqueadas, e eles captam piadas e respondem a elas.

Agora estamos apenas iniciando outro estudo, desta vez com Ángel Carracedo (NdelaR: geneticista espanhol, professor e membro da Real Academia de Ciências), um dos maiores geneticistas do mundo, para analisar detalhadamente esses aspectos genéticos. Mas não será um trabalho fácil nem rápido.

Além dos seus estuários e dos seus verdes transbordantes. Além do seu Caminho de Santiago e do Botafumeiro da Catedral. Além do polvo de feira junto com o paladar irresistível de um ribeiro ou de um albariños. Além do rugido incomparável das ondas cantábricas. E além disso, é justo, é justo dizê-lo, para criar essa maravilha que é o império Zara e para nos legar a mágica Avenida de Mayo que tanto faz falta de longe, os galegos estão a investigar e a trabalhar arduamente para chegar ao padrão de zona azul. Mas atenção, a rotina que levou muitos deles a viver um século é muito mais do que um parâmetro demográfico. É um manual de vida.

Veja também