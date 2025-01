Como criar e manter um ambiente saudável de trabalho

A- A+

Quando assumi um cargo de liderança, meu propósito ganhou um novo significado: criar um ambiente onde as pessoas realmente quisessem estar. Mas como transformar essa visão em realidade? Ali estava eu, jovem, cheia de ambição e ideias, e, pouco a pouco, percebendo que liderar vai muito além de alcançar metas e resultados. Liderança, no fundo, sempre foi — e sempre será — sobre pessoas.



Um ambiente de trabalho saudável é muito mais do que escritórios bonitos ou salários competitivos. Ele é como um jardim: precisa de solo fértil, rega constante, e paciência para florescer. E, ao mesmo tempo, de proteção contra ervas daninhas que podem sufocar o crescimento — como a falta de comunicação, conflitos não resolvidos e desconfiança.



O primeiro passo nesse cultivo é encorajar o diálogo aberto. Durante minha jornada, percebi que muitas das melhores ideias surgiram de conversas casuais, na pausa para o café ou em uma reunião descontraída. Quando as pessoas se sentem seguras para expressar suas opiniões sem medo de represálias, você não apenas resolve problemas mais rapidamente; você cria um senso de pertencimento.



Outro ponto crucial é lembrar que um ambiente saudável não é privilégio; é um direito. Essa é uma responsabilidade compartilhada por líderes e colaboradores. A liderança deve oferecer condições para que todos prosperem, mas também é essencial que cada membro do time compreenda sua parcela no todo. Um time integrado se parece mais com uma comunidade do que com uma hierarquia. E comunidades, por definição, trabalham juntas.



Construir algo grandioso demanda esforço, dedicação, colaboração e, acima de tudo, confiança. E confiança, como aprendi ao longo da jornada, é conquistada muito mais pela escuta do que pela fala. Uma das ações mais transformadoras que um líder pode tomar é ouvir genuinamente seu time. Em um mundo onde a empatia se tornou rara, escutar de verdade é um ato revolucionário, capaz de fortalecer conexões e inspirar mudanças.



Estímulo e integração também são ferramentas indispensáveis. Se você, como líder, consegue criar espaços para que as pessoas se conectem não apenas no âmbito profissional, mas também no pessoal, você está reforçando os laços que mantêm seu time unido.



A motivação positiva é outro pilar. Celebrar pequenas conquistas é como adicionar nutrientes ao solo: é um gesto pequeno, mas que transforma tudo. Quando seu time sente que cada esforço é reconhecido, por menor que seja, isso cria um ciclo de energia que retroalimenta o entusiasmo coletivo.



A minha experiência me ensinou que criar e manter um ambiente saudável de trabalho é um processo contínuo, como cuidar de uma planta que nunca para de crescer. O resultado? Um espaço onde todos e todas, independentemente de seu cargo, podem florescer juntos. Afinal, um jardim bem cuidado não é apenas bonito de se ver; ele também é incrivelmente produtivo.





Co-CEO do Compre & Alugue Agora.



___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.



Veja também

OPINIÃO Ano Novo: hábitos novos?