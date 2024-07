A- A+

Cientistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos Estados Unidos, revelaram nesta segunda-feira uma tecnologia que permitiu construir uma nova perna biônica controlada pelo cérebro.



A ideia é que a nova perna biônica facilite a vida de pessoas com deficiência, auxiliando em movimentos para andar, subir escadas e desviar de obstáculos.

Em um estudo com 14 amputados, pesquisadores do MIT descobriram que a nova perna biônica proporciona uma marcha mais natural, melhor estabilidade em terrenos irregulares e um aumento de 41% na velocidade.





Agora, os pesquisadores conseguiram testar a tecnologia com sete pessoas, que passaram por uma cirurgia que reconecta os músculos no membro residual, permitindo receber um feedback melhor sobre a prótese.



Durante os testes, os pesquisadores descobriram que a nova perna biônica permitia aos pacientes caminhar quase tão rápido quanto alguém sem amputação e desenvolver movimentos naturais, como levantar o dedo do pé ao subir escadas.

Esse nível avançado de controle é possível graças à nova técnica cirúrgica de amputação abaixo do joelho testada pelos pesquisadores. Nas aplicações tradicionais de amputação abaixo do joelho, os músculos que normalmente controlam o pé são envolvidos ao redor do membro amputado para criar um acolchoamento macio. Já o novo dispositivo usa a interface mio-neural agonista-antagonista (AMI).

Durante pesquisas anteriores, o Professor Herr e seus colegas descobriram que os sinais desses músculos residuais podem ser usados para replicar os movimentos naturais do pé. Ao registrar esses sinais, o tornozelo robótico sabe o quanto e com que intensidade dobrar e flexionar o pé, permitindo que o paciente controle naturalmente o membro.

Até o momento, apenas 60 pessoas passaram por este procedimento, mas os pesquisadores esperam que isso possa abrir caminho para membros biônicos mais naturais no futuro.

