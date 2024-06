A- A+

dança Brasileiro de perna amputada faz sucesso com show de dança na TV americana Conhecido como "Samuka", brasileiro emocionou jurados do 'America's Got Talent'

Samuel Henrique, mais conhecido como Samuka, um brasileiro da cidade de Recanto das Emas (DF), deixou os americanos de queixo caído com sua participação no show de talentos "America's got talent". Amputado, ele apresentou um espetáculo de break no palco do programa de TV e encantou a mesa de jurados, composta pela atriz Sofia Vergara, pela modelo Heidi Klum, pelo comediante Howie Mandel e pelo produtor Simon Cowell.

Atualmente em Calais, na França, Samuel perdeu uma perna por causa de câncer no fêmur. "Felizmente, depois disso, eu conheci a dança e mudou minha vida. Por isso, estou aqui", disse ele, que sonha comprar uma casa para a mãe e ajudar outras pessoas com câncer.

Sofia Vergara foi uma das mais empolgadas com o show de Samuka. "Dança é minha parte favorita do 'America's got talent' e você não me decepcionou. Foi uma das melhores apresentações que já vi".

Samuel pode ser visto por alguns segundos no longa da Netflix "Dançarina imperfeita", estrelado por Sabrina Carpenter, em 2020.

Na época do lançamento do filme, ele contou detalhes do câncer ao site "Metrópolis". “A doença foi descoberta no pior dos cenários. Meu pai havia falecido em um acidente de trânsito há pouquíssimo tempo e, na mesma época, meu irmão caçula foi diagnosticado com insuficiência renal. Perder a perna direita quatro anos depois da descoberta do câncer e naquela situação em que a minha família se encontrava me afetou drasticamente. (Minha mãe,Edilene da Silveira) foi a minha rocha, e o incentivo dos meus amigos para entrar no breakdance que me salvou”, recorda.

