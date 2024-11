A- A+

PREVENÇÃO Novembro Azul: Imip promove futebol entre colaboradores com foco na prevenção do câncer de próstata Ação contou com a presença de diversos homens colaboradores da instituição

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) promoveu, nesta sexta-feira (29), uma partida de futebol entre seus colaboradores, focando na campanha do Novembro Azul e na prevenção contra o câncer de próstata.

O evento aconteceu em uma quadra de futebol inflável montada nos espelhos d’água do Hospital Pedro II, e contou com a participação de diversos homens colaboradores da instituição.

David Souza, do setor de Faturamento, destacou a relevância da ação: "Foi uma ação muito importante para conscientizar todos os homens, que na maioria das vezes ainda têm muito preconceito em relação ao exame e às prevenções do câncer de próstata."

Davi Figueiredo, também do setor de Faturamento, também celebrou a iniciativa: "Enxergo também como uma qualidade de vida no trabalho. A ação me proporcionou um dia diferente dentro do hospital."

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima que o Brasil terá 72 mil novos casos de câncer de próstata por ano entre 2023 e 2025. Esse dado ressalta a importância da atenção à saúde, especialmente para homens acima dos 50 anos.

Guilherme Maia, urologista do Imip, explicou: "É uma doença perigosa por ser silenciosa, mas que pode ser identificada na fase inicial por meio de um exame específico de sangue, o PSA (antígeno prostático específico)."

Paulo Sedicias, diretor de Marketing e Comunicação do Imip, detalhou o objetivo da iniciativa:"Essas ações são pensadas para impactar diretamente a vida do nosso colaborador, que convive com temas relacionados à saúde o ano inteiro, mas muitas vezes esquece do autocuidado. É uma maneira de proporcionar um dia diferente para eles, mas também de reforçar a importância do cuidado e da prevenção contra a doença", concluiu.

Veja também

espanha Os dilemas da reconstrução nas áreas inundadas da Espanha