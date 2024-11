A- A+

DEPRESSÃO Depressão masculina em foco no Novembro Azul Campanha 'Novembro Azul' destaca a importância de tratar a depressão masculina e promover a saúde mental entre os homens

O Novembro Azul é um período global de conscientização sobre saúde masculina, incluindo questões como câncer de próstata e depressão masculina, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 1 em 5 homens desenvolverá depressão masculina ao longo da vida, no Brasil, 72% dos suicídios são cometidos por homens.



Estudos mostram que o transtorno depressivo maior (TDM) afeta 3,2% dos homens, contribuindo para a depressão masculina que os homens frequentemente mascaram os sintomas com "automedicação" (álcool e substâncias) e comportamentos de risco.



Para combater a depressão masculina é essencial promover discussões abertas sobre saúde mental masculina. Profissionais de saúde devem estar atentos aos sinais da depressão masculina, e campanhas como o 'Novembro Azul' ajudam reduzir estigmas e encorajam a busca por ajuda.



Nesta quarta-feira (27), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com o psiquiatra Rivaldo Farias, que falou sobre os problemas de depressão masculina nos tempos atuais e a importância do Novembro Azul



Acompanhe a entrevista completa acessando os players abaixo.



O médico Rivaldo Farias falou sobre as causas da depressão masculina, que normalmente são causas multifatoriais, sendo vários vieses da vida homem que levam ele a ter uma depressão



“São um conjunto de fatores que podem levar esse adoecimento do homem, tanto do ponto de vista genético, quanto do ponto de vista social”

Psiquiatra Rivaldo Farias. Foto: Divulgação



O psiquiatra Rivaldo Farias falou sobre o tabu que muitos homens ainda têm em relação à própria saúde mental o que pode acabar piorando a situação



“O homem é muito mais difícil de demonstrar, quando ele chega pra gente no consultório normalmente o já está mais grave, já está passando por situações cada vez mais difíceis”



Veja também

PODCAST Podcast 'A Voz da Poesia' chega a sua terceira temporada