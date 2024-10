Novos pórticos semafóricos são instalados na Avenida Boa Viagem

A- A+

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) deu início, nessa terça-feira (29), à troca dos pórticos semafóricos na Avenida Boa Viagem, Zona Sul da capital pernambucana.

A mudança ocorre devido ao desgaste natural dos equipamentos, acelerado pela ação da maresia, e busca melhorar a segurança e a fluidez do trânsito na região.

Instalação dos novos pórticos semafóricos. Foto: Edson Holanda/PCR.

Ao todo, serão investidos mais de R$ 1,6 milhões para modificação de 29 pórticos semafóricos, além dos demais elementos da sinalização semafórica tais como grupo focal com lâmpadas em LED, cabeamento e comunicação 4G. A iniciativa compõe o projeto Orla Parque, que busca revitalizar toda a orla do Recife.

"Estamos trocando por um modelo mais moderno, que pegamos inclusive de referências internacionais. Começamos na Avenida Boa Viagem, para deixar a cidade mais segura, tendo em vista que tinha um desgaste da estrutura dos pórticos antigos e que a gente precisa trocar, principalmente aqui, onde tem muita maresia. Olhar para segurança é fundamental", explicou o prefeito João Campos.

Novos semáforos

De acordo com a Prefeitura do Recife, para definir o novo modelo de pórtico semafórico foram analisadas estruturas utilizadas em outras cidades, inclusive de outros países, com características semelhantes às da Avenida Boa Viagem. A avenida tem largura de 10,5 m, quatro faixas de rolamento, além de calçadas e estrutura cicloviária.

Nesta primeira etapa, cinco novos pórticos foram instalados, com design moderno, proporcionando maior visibilidade e segurança com a nova sinalização, os demais serão instalados de acordo com o cronograma do projeto.

Novos pórticos da av. Boa Viagem. Foto: Edson Holanda / PCR.

Diariamente, cerca de 20 mil veículos circulam por dia pela Avenida Boa Viagem, segundo levantamento da CTTU.

Projeto Orla Parque

O Projeto Orla Parque tem como objetivo requalificar toda a orla da capital pernambucana, integrando Boa Viagem e Pina à Brasília Teimosa, totalizando 11 quilômetros de extensão, transformando-a num grande parque linear.

O projeto prevê a criação de centralidades, melhorias na segurança e iluminação, construção de novos banheiros, além de reforma de toda a estrutura física do calçadão e aumento da área verde.

A primeira etapa do Projeto Orla Parque foi concluída em março de 2023, quando foram entregues os últimos dos 60 quiosques de Boa Viagem completamente reformados.

Já a segunda etapa foi concluída este ano com a reforma dos dez sanitários existentes e a construção de outros 11, duplicando a quantidade de equipamentos disponíveis para uso da população ao longo de toda a extensão da orla.

A terceira etapa, também finalizada, incluiu a requalificação da sede da Associação Esportiva Cultural Sereias Teimosas, dos quiosques da Avenida Brasília Formosa e a construção da centralidade Porto Terra Nova, todos em Brasília Teimosa.



