SES-PE e FAV realizam ação de cirurgias de catarata para atender 400 pacientes

A- A+

Nesta quarta-feira (30) e quinta (31), pela manhã e também no período da tarde, a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, em parceria com a Fundação Altino Ventura (FAV), vão promover um mutirão de cirurgias de catarata na sede da Fundação, localizada no bairro da Iputinga.

A ação vai atender 400 pacientes que aguardavam na fila para o procedimento, com a intenção de reduzir a espera e facilitar o acesso rápido ao tratamento.

Além das cirurgias, serão realizadas consultas e exames oftalmológicos para confirmar a necessidade do tratamento em pacientes - neste caso, o objetivo é diagnosticar previamente as pessoas com catarata para uma rápida estabilização.

Para isso, junto ao apoio da Secretaria de Saúde do Estado, que viabilizou o acesso a esses serviços, os pacientes já avaliados em consultas anteriores agora terão a oportunidade de realizarem a cirurgia. Uma parceria com a Fundação Altino Ventura que reforça o compromisso das instituições com a qualidade de vida do povo pernambucano.

A cirurgia de catarata é essencial para a prevenção da perda da visão, assim, melhorando o dia a dia de muitos pacientes que enfrentam dificuldades por conta da perda visual, seja ela parcial ou completa. A iniciativa reforça, então, a missão da SES-PE e da FAV em oferecer o atendimento para aqueles que mais precisam.

SERVIÇO:

Dias: 30 e 31/10

Local: Fundação Altino Ventura - Av. Maurício de Nassau, 2075, Iputinga, Recife-PE.

Veja também

RIO DE JANEIRO Julgamento: "Esse dia não era pra existir. Era pra ela estar aqui", diz então assessora de Marielle; acompanhe ao vivo