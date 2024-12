A- A+

SAÚDE O método que consegue "retirar" até 50% dos carboidratos do macarrão, do arroz e do pão De acordo com o médico Karan Rangarajan, existe uma explicação científica que comprova a eficácia dessa dica

Uma dica compartilhada por um cozinheiro na plataforma de vídeos TikTok mostra como reduzir em 50% os carboidratos encontrados no arroz, no pão e no macarrão sem reduzir o tamanho das porções. O truque, apelidado pela pessoa que compartilhou a dica de seu “segredo da mãe asiática”, é cozinhar a comida, resfriá-la ou congelá-la e reaquecê-la antes de comer. O melhor de tudo é que é apoiado pela ciência.

De acordo com Karan Rangarajan, médico-cirurgião e comunicador científico, esse método é respaldado pela ciência e se baseia em um processo químico conhecido como retrogradação.

“Se você adora arroz e sobras, este será seu hack científico alimentar favorito. Quando você cozinha, esfria e reaquece alimentos ricos em carboidratos como arroz, pão, macarrão ou legumes, eles magicamente contêm menos calorias”, diz Rangarajan em um de seus vídeos.





Conforme explicou, a retrogradação ocorre quando os amidos presentes nos carboidratos são transformados em amidos resistentes após serem resfriados e reaquecidos. Esse tipo de amido não é digerido no intestino delgado, mas passa para o cólon, onde alimenta bactérias benéficas como bifidobactérias e Lactobacillus.

Este processo converte carboidratos em um tipo de fibra prebiótica que melhora a saúde intestinal. Além disso, por ter menor impacto glicêmico, ajuda a estabilizar os níveis de açúcar no sangue, sendo especialmente benéfico para pessoas com diabetes.

“O amido resistente fermenta mais lentamente no intestino, promovendo maior sensação de saciedade e facilitando o controle do peso”, observou o médico.

O método pode ser arriscado

Apesar dos seus benefícios, reaquecer o arroz e outros alimentos ricos em hidratos de carbono acarreta riscos se não forem tomadas as devidas precauções, conforme observado num relatório publicado no New York Post. O arroz pode conter esporos da bactéria Bacillus cereus, responsável por doenças alimentares conhecidas como “síndrome do arroz frito”.

Segundo a Food and Drug Administration (FDA) dos Estados Unidos, essa bactéria causa cerca de 63.400 casos de intoxicação alimentar anualmente no país, afetando também massas e batatas. Os sintomas incluem diarreia e vômitos que podem aparecer de seis a doze horas após o consumo de alimentos contaminados. Embora geralmente não seja grave, em pessoas imunocomprometidas pode causar infecções graves ou até insuficiência hepática.

Para evitar problemas, Rangarajan recomenda não deixar o arroz em temperatura ambiente por mais de duas horas, armazená-lo em pequenos recipientes e refrigerá-lo imediatamente após o cozimento. Também é importante reaquecê-lo adequadamente antes de consumi-lo.

