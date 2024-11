O poder do terror

A- A+

É preciso parar com a hipocrisia e chamar as coisas pelo nome correto. O que está acontecendo no Rio é terrorismo. Não existe outra definição.

Quantas vezes a cidade parou por capricho dos barões do tráfico ou por causa das suas guerras? Quantas vezes nos últimos 10, 15, 20 anos, comerciantes de Ipanema foram obrigados pela bandidagem a fechar as portas, a mesma que tiraniza a comunidade Pavão-Pavãozinho? Quantas vezes isso aconteceu na Penha por obra e graça dos mandatários da Vila Cruzeiro? Quantas vezes a guerra entrou na casa das pessoas no Rio?

Os assassinos de Marielle Franco foram condenados por homicídio. É pouco. Deveriam ser condenados por terrorismo. Um crime praticado por quem aprendeu há muito tempo que o verdadeiro poder é o poder das armas e do dinheiro. O resto é perfumaria. Vejam o exemplo de Rogério Andrade, bicheiro preso acusado de matar um rival.

O Rio é uma cidade oprimida. Há décadas, o carioca, seja rico ou seja pobre, tem medo de andar nas ruas, do arrastão nas praias, assaltos, tiroteios e sequestros. São milhões governados pelo medo, pela hipocrisia dos políticos pactuados com o regime de terror imposto por diversas facções, cada uma no seu território, seja Rocinha, Alemão, Jacarezinho, São Carlos, Rato Molhado, Prazeres, Adeus, Boréu, Mangueira, Vigário Geral, Salgueiro, Maré, Vila do João, Vila Vintém, Vidigal, Pau da Bandeira, Chapéu Mangueira e tantos outros.

Não existe favela livre no Rio. São milhões comandados pelo medo. Pobres, ricos, remediados, todos misturados, de São Conrado a Santa Cruz. O mesmo terror que matou meu amigo Tim Lopes com requintes de crueldade numa sessão de tortura encerrada com seu esquartejamento e os restos incinerados no tal micro-ondas.

O escritor espanhol Fernando Aramburu expôs as entranhas do grupo terrorista ETA no seu best-seller “Pátria”. Durante décadas, o Norte da Espanha, conhecido como país Basco, uma das regiões mais ricas da Europa, foi dominada pelo terror. Comunidades inteiras eram tiranizadas, execuções eram feitas a qualquer hora com tiros, bombas e, principalmente, a arrogância e a soberba dos que têm certeza da impunidade.

Mesmo presos, seus líderes eram exaltados, exatamente como é percebido com os “heróis bandidos” deste lado do Equador. São tratados como mito pela imprensa e reverenciados pelos jovens, ensinados que poder é opressão e violência, não importa se vem da polícia ou da cocaína. E isso não acontece só aqui. Pablo Escobar ainda é reverenciado na Colômbia, assim como El Chapo no México.

O mais incrível é que as vítimas desses assassinos, que todos os dias sofrem com os tiroteios e os piores transtornos, ainda são capazes de reconhecer neles qualidades incríveis. É como bater palma para Kim Jong-un ou os talibãs. A diferença é que estes últimos chegaram ao poder pela política ou pela guerra e os outros pelo pó.

A liberdade faz a diferença. A tirania é igual para todos: o sofrimento é o mesmo, o medo é o mesmo, assim como a sensação de impotência, a insegurança, o nojo de ser obrigado a se submeter a um poder movido unicamente pela violência e pela brutalidade. Os tiranos são iguais, sejam eles do ETA, do Comando Vermelho, do PCC, das milícias, das Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia), dos Amigos dos Amigos, da Família do Norte, dos nazistas, dos talibãs, do Hamas, do Hezbollah ou do Boko Haram.

Na promulgação da Constituição de 1988, Ulysses Guimarães lembrou que “a sociedade é Rubens Paiva, não os facínoras que o mataram”, numa homenagem ao deputado executado pelos terroristas da ditadura militar. Em 2024, a sociedade é Marielle, não os covardes planejadores e executores da sua morte. É esse o recado.

Há que resistir e reagir. E isso quer dizer uma polícia mais eficiente e preparada, tratada com respeito, salários compatíveis, aposentadoria e seguro para garantir a educação dos filhos e a dignidade da família. E um Ministério Público menos apegado aos holofotes.

Não interessa se para alguns Marielle era defensora dos direitos humanos e, para outros, defensora de bandidos. Nem se era jovem, de esquerda ou negra. Antes de tudo, era representante de um povo dominado e oprimido por traficantes e milicianos, eleita legitimamente, consciente do seu papel e merecedora de todo respeito.

Foi executada em plena jornada de trabalho, tratada como lixo pelos terroristas. É num momento como este que o verdadeiro Estado Democrático de Direito tem de reagir, usar toda sua força e legitimidade para defender a sociedade e a democracia. Não pode transigir. Não basta condenar Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz a 78 e 59 anos de cadeia, respectivamente, quando o Código Penal diz que ninguém pode ficar preso por mais de 30 anos. É preciso dar respostas para prevenir, não para remediar.

O ministro Ricardo Lewandowski deveria fazer um esforço e reconhecer que o tal estado paralelo é na realidade um estado de terror, capaz de se impor pela força das armas pesadas e da cumplicidade dos demagogos, corruptos e usurpadores; uma elite podre, leniente com a bandidagem e com enorme desprezo pelos pagadores de impostos que financiam toda esta impostura.

A cada eleição fizeram desta sociedade sem escola, sem saúde e sem segurança, cúmplice e refém. Permitiram a ampliação dos domínios do terror na medida que o verdadeiro Rio ia descendo a ladeira. Mesmo sendo o maior produtor de petróleo, sua Bolsa de Valores minguou, a indústria encolheu, a academia virou sucata, o dinheiro rareou, seus governantes foram parar na cadeia e a decadência mostrou sua cara desbotada no abandono de uma das mais lindas capitais do mundo.

É preciso acabar com o terror, não apenas em nome da liberdade de expressão, de votos, de palavras, de escolhas, mas porque isso representa dar um basta à tirania e à opressão, à condenação de milhões de pessoas à miséria.

Nossos verdadeiros heróis foram Mauá, João Cândido, Milton Santos, Carolina Maria de Jesus, os milhões de negros, mulatos, indígenas, caboclos, imigrantes da Europa, África, Oriente e Ásia que com sua multiplicidade de talentos, energias e culturas ergueram o Brasil que herdamos e o transformaram numa das 10 maiores economias do mundo. Os barões do pó e das milícias não foram e nunca serão heróis. Merecem apenas repúdio e nojo.



*Jornalista

___



Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.

Veja também

AGRESTE Motorista é preso com 1,8 mil cigarros eletrônicos e 518 celulares sem nota fiscal no Agreste