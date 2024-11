O poder transformador de um Sorriso Saudável

A- A+

Neste Dia Nacional do Riso, celebramos algo que vai muito além da alegria passageira: o poder transformador de um sorriso genuíno e saudável. Mais do que uma simples expressão de felicidade, o sorriso é uma demonstração de autoestima, bem-estar e um impulso para uma vida cheia de oportunidades. Como deputada federal e defensora de causas fundamentais como a educação e a saúde, acredito que um sorriso saudável representa muito mais do que dentes bonitos - ele reflete a qualidade de vida, a confiança e o potencial que cada pessoa carrega em si. É com essa visão de futuro que apresentei o Projeto de Lei 697/2023, com o propósito de ampliar os cuidados de saúde bucal nas escolas de todo o Brasil, para que crianças e jovens possam desenvolver um sorriso confiante e saudável desde cedo, beneficiando-se ao longo de toda a vida.



Estudos recentes destacam como o sorriso tem o poder de transformar o corpo e a mente. Em 2022, uma pesquisa realizada por especialistas da Universidade de Stanford mostrou que sorrir ajuda a reduzir o estresse. O simples ato de ativar os músculos do rosto ao sorrir provoca a liberação de substâncias como dopamina e serotonina, neurotransmissores que promovem uma sensação agradável e ajudam a reduzir os níveis de cortisol, conhecido como o hormônio do estresse. Isso mostra que o sorriso, muito além de transmitir alegria para quem sorri e para quem vê o sorriso, contribui para nossa saúde mental e física. O sorriso torna-se uma ferramenta natural de bem-estar, acessível a todos.



Inspirado por esses benefícios transformadores, o Programa Saúde Bucal nas Escolas foi criado com o objetivo de integrar esses cuidados ao cotidiano escolar. O projeto inclui não apenas a distribuição de kits de higiene bucal para os alunos, mas também campanhas educativas para conscientizar sobre a importância do cuidado com os dentes e a boca. Além disso, profissionais de saúde e educação serão capacitados para oferecer orientações adequadas e motivadoras, enquanto incentivos financeiros garantirão que as escolas e creches públicas possam oferecer esses cuidados preventivos de maneira consistente.



Imagine um país onde cada criança tenha acesso às ferramentas essenciais para cuidar da própria saúde, onde problemas dentários não sejam uma barreira ao aprendizado, à autoconfiança ou ao desenvolvimento pleno de cada estudante. Esse é o Brasil que queremos construir, e essa iniciativa busca tornar essa realidade possível. Promover o sorriso é, também, promover igualdade de condições e dignidade, criando um ambiente em que todos tenham as mesmas oportunidades de crescer com saúde e qualidade de vida, independentemente de sua condição econômica.



A importância de investir em sorrisos é também econômica: quando promovemos a prevenção, diminuímos o risco de doenças futuras. Ao educar nossas crianças sobre saúde bucal, estamos evitando o surgimento de problemas graves que, mais tarde, poderiam onerar mais o Sistema Único de Saúde (SUS). A prevenção é a melhor forma de garantir que nossos recursos sejam usados de forma eficiente, ajudando o SUS a cuidar da população com o compromisso de um sistema público e universal.



Cada sorriso saudável nas escolas simboliza um passo rumo a um Brasil mais justo e desenvolvido, onde nossas crianças e adolescentes poderão crescer com saúde e dignidade. Que possamos construir um país em que cada sorriso conte, onde cada estudante tenha a chance de aprender e viver bem, e onde a saúde bucal seja vista como parte essencial de uma educação integral e do desenvolvimento pessoal de cada um.



*Deputada Federal



---------------------------------------



Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.

Veja também

CLIMA Falta de chuva faz vazão das cataratas do Iguaçu cair 95%