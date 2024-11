O que a China planeja trazer de Marte até 2031

A- A+

A China está planejando coletar amostras de Marte nos próximos anos e trazê-las à Terra para serem estudadas por volta de 2031, segundo informações divulgadas esta semana pela agência oficial do governo. Seu principal objetivo é buscar por sinais de vida no planeta vermelho.



A missão, batizada como Tianwen-3, deve acontecer a partir de dois lançamentos planejados para 2028. As sondas espaciais devem pousar, coletar amostras e trazê-las à Terra.

O local de pouso deve ser também o local de amostragem.

Eles propuseram 86 possíveis locais de pouso, concentrados principalmente nas antigas regiões de Chryse Planitia e Utopia Planitia, que abrangem ambientes geológicos diversos, como antigas linhas de costa, deltas, lagos antigos e sistemas de cânions.



Segundo os cientistas, essas regiões potencialmente forneceram condições favoráveis a uma forma de vida antiga no planeta. A equipe se compromete a investigar como identificar, onde encontrar e como preservar biossinaturas (registros de sinais de vida antiga), utilizando técnicas de amostragem de superfície e perfuração.



O governo chinês ainda diz que a missão Tianwen-3 deve levar cargas úteis desenvolvidas por meio de cooperação internacional.

"A China colaborará com cientistas de todo o mundo para conduzir pesquisas conjuntas sobre amostras de Marte e dados de detecção", diz.



O país também planeja investigar o sistema Júpiter, especialmente sua história evolutiva e suas luas, em uma missão posterior, a Tianwen-4.

