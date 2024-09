O que se sabe sobre a suposta tentativa de assassinato contra Donald Trump na Flórida

A- A+

O F.B.I. está investigando o que aparenta ser mais uma tentativa de assassinato contra o ex-presidente Donald J. Trump. Sua campanha afirmou que ele saiu ileso do episódio ocorrido no domingo, em seu clube de golfe em West Palm Beach, Flórida, pouco mais de dois meses após uma tentativa de assassinato em um comício em Butler, Pensilvânia.

Autoridades disseram que agentes do Serviço Secreto dispararam contra um suspeito armado com um rifle que estava escondido nos arbustos ao redor do clube. O suspeito fugiu, mas foi capturado pouco depois e levado sob custódia.





Aqui está o que sabemos:

O que aconteceu no clube de golfe?

Um agente do Serviço Secreto estava à frente de Trump no campo de golfe quando avistou o cano de um rifle saindo de uma cerca ao redor do clube, por volta das 13h30, segundo o xerife Ric Bradshaw do Condado de Palm Beach, em uma coletiva de imprensa. O Serviço Secreto atirou no homem que segurava o rifle, que fugiu a pé e entrou em um Nissan preto. Não está claro se o suspeito disparou algum tiro.

Trump retornou a Mar-a-Lago, sua residência e clube privado, de acordo com uma pessoa informada sobre a situação, e seu escritório de campanha em West Palm Beach foi fechado e trancado.

O F.B.I. afirmou que estava investigando o incidente como uma aparente tentativa de assassinato contra o ex-presidente, que, segundo o xerife Bradshaw, estava a cerca de 400 metros do suspeito. As autoridades estão tentando determinar quem comprou a arma e onde ela foi vendida.

No local, os investigadores encontraram um rifle semiautomático com mira telescópica e duas mochilas contendo azulejos de cerâmica penduradas na cerca. Também encontraram uma câmera de vídeo e acreditam que o suspeito talvez pretendesse filmar o tiroteio.

Trump conversou com amigos e aliados ao longo da tarde e brincou dizendo que gostaria de ter terminado seu jogo de golfe.

O que se sabe sobre o suspeito?

As autoridades identificaram o suspeito como Ryan Wesley Routh, 58. Routh foi entrevistado pelo The New York Times em março de 2023 para um artigo sobre voluntários americanos que viajaram para a Ucrânia para apoiar o esforço de guerra contra a Rússia. Routh, descrito como um ex-trabalhador da construção civil de Greensboro, Carolina do Norte, disse que estava tentando recrutar soldados afegãos que fugiram do Talibã para lutar na Ucrânia.

Um homem com o mesmo nome e idade semelhante foi preso em 2002 em Greensboro, Carolina do Norte, após se barricar em um prédio com uma arma automática, de acordo com o jornal *The Greensboro News & Record*. O jornal disse que o homem foi acusado de portar uma arma escondida e posse de uma metralhadora automática. Não está claro como essas acusações foram resolvidas.

O xerife William D. Snyder, do Condado de Martin, Flórida, disse que quando seus delegados prenderam o suspeito no tiroteio, ele "não demonstrava muitas emoções" e não estava armado quando foi retirado de seu veículo.

O que aconteceu na tentativa de assassinato anterior?

Trump sobreviveu a uma tentativa de assassinato em 13 de julho, quando um atirador em um telhado disparou contra ele enquanto falava durante um comício em Butler, Pensilvânia. Trump foi ferido na orelha direita no tiroteio.

Um dos participantes, Corey Comperatore, de 50 anos, foi morto e outros dois ficaram gravemente feridos no ataque.

Trump foi retirado rapidamente do palco e depois foi declarado bem. Uma fotografia dele sangrando com o punho levantado enquanto o Serviço Secreto tentava retirá-lo do palco tornou-se uma imagem marcante de sua campanha.

O Serviço Secreto disse que seus agentes mataram o atirador, identificado pelas autoridades federais como Thomas Matthew Crooks, um jovem de 20 anos de Bethel Park, Pensilvânia.

O incidente gerou fortes críticas bipartidárias ao Serviço Secreto por falhas de segurança, e várias investigações sobre o que deu errado naquele dia estão em andamento. A agência aumentou o número de agentes e a inteligência local na equipe de proteção de Trump após o tiroteio no Condado de Butler.

A diretora do Serviço Secreto, Kimberly A. Cheatle, renunciou no final de julho após pressão de parlamentares de ambos os partidos.

Quais são as novas questões sobre o Serviço Secreto?

A aparente tentativa de assassinato no domingo rapidamente levantou novas questões sobre a capacidade da agência de proteger os candidatos.

"Certamente, um segundo incidente grave, aparentemente envolvendo uma arma de assalto, é profundamente alarmante e revoltante", disse o senador Richard Blumenthal, democrata de Connecticut e presidente do subcomitê do Senado que investiga as falhas de segurança em Butler.

Assim como em Butler, as circunstâncias no domingo parecem envolver uma violação de segurança ao redor do perímetro onde Trump estava. A aparente tentativa de assassinato ocorreu no campo de golfe do Trump International Golf Club, uma instalação de Trump localizada a cerca de cinco milhas a oeste de Mar-a-Lago. O atirador se escondeu nos arbustos na extremidade do campo, segundo as autoridades, semelhante à forma como o atirador em Butler encontrou um ponto em um telhado fora do perímetro de segurança do evento.

O xerife Bradshaw disse que o tamanho da equipe de segurança de Trump é menor do que seria se ele ainda fosse presidente.

