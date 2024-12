O que se sabe sobre avistamento de drones nos Estados Unidos

A- A+

À medida que aumentam os relatos de luzes estranhas no céu de Nova Jersey e outras partes da Costa Leste dos Estados Unidos, autoridades governamentais vêm afirmando com mais firmeza que, em essência, não há nada para ver.



Autoridades do FBI, do Departamento de Defesa e do Departamento de Segurança Interna disseram que estavam levando os avistamentos e as preocupações que eles despertaram a sério, implantando sistemas de radar avançados para caçar drones de reconhecimento estrangeiros e vasculhando registros em busca de programas secretos do governo dos EUA.

Mas dos mais de cinco mil alertas que eles receberam sobre avistamentos de drones nas últimas semanas, apenas 100 exigiram uma análise mais aprofundada, disse John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, nesta segunda-feira. A maioria era de aeronaves de asa fixa, pilotadas, que estavam decolando ou pousando em grandes aeroportos, disseram autoridades. Outros eram aviões menores, e alguns eram drones amadores.





“Avaliamos que os avistamentos até o momento incluem uma combinação de drones comerciais legais, drones amadores e drones policiais, bem como aeronaves de asa fixa tripuladas, helicópteros e até estrelas que foram erroneamente relatadas como drones”, disse Kirby. “Não identificamos nada anômalo ou qualquer risco à segurança nacional ou à segurança pública sobre o espaço aéreo civil em Nova Jersey ou outros estados no Nordeste.”

Muitos dos vídeos mais postados nas redes sociais mostram aviões pilotados, de acordo com especialistas.

“O cérebro das pessoas não é muito bom em julgar o quão grandes as coisas são no céu noturno”, disse Mick West, um escritor científico que se concentrou em desmascarar teorias da conspiração. “Você vê algo no céu, você ouviu histórias sobre serem drones, então você pensa que talvez seja um drone.”

Luzes brilhantes de pouso, vistas à distância, podem fazer um avião parecer se transformar em algo mais interessante e potencialmente ameaçador, disse West. “A maioria dos vídeos são apenas de aviões grandes”, ele acrescentou.

Mas, como observou, alguns dos avistamentos confirmados foram drones, embora até agora tenham provado ser aeronaves comerciais ou de aplicação da lei. Acredita-se que nenhum seja um drone de vigilância estrangeiro, e o governo não confirmou nenhum dos avistamentos como sendo aeronaves maiores, mais incomuns e não tripuladas, disseram autoridades. Kirby disse que mais de 1 milhão de drones foram registrados na Administração Federal de Aviação.

“Esse é o ecossistema com o qual estamos lidando e é legal e adequado”, disse ele. “Com o cenário tecnológico evoluindo como está, temos toda a expectativa de que o número de drones sobre os Estados Unidos aumentará ao longo do tempo.”

Radares avançados e outros dispositivos de detecção não detectaram nada que parecesse um esforço de espionagem estrangeira, muito menos algo de outro mundo. O Departamento de Segurança Interna enviou a Nova Jersey um radar avançado de detecção de drones, mas um funcionário do DHS disse no sábado que o equipamento não havia detectado nada incomum.

O secretário de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, tentou minimizar no domingo as preocupações em torno do aumento de avistamentos de drones no nordeste do país, reiterando que não há relatos de ameaças à segurança.

"Alguns desses avistamentos [...] são drones. Outros são aeronaves tripuladas que comumente são confundidas com drones", declarou Mayorkas no programa This Week, da emissora ABC. "Se identificarmos qualquer envolvimento estrangeiro ou atividade criminosa, comunicaremos aos americanos. Atualmente, não temos conhecimento de nenhuma", esclareceu.

No entanto, Mayorkas reconheceu que "não há dúvida de que drones estão sendo avistados" e lembrou que existem mais de um milhão de drones registrados nos Estados Unidos.

"Quero garantir aos americanos que estamos trabalhando nisso", afirmou.

A administração do presidente Joe Biden tem enfrentado críticas recentes por não identificar com clareza a origem de objetos que têm sido vistos flutuando em áreas de Nova York e Nova Jersey. Nos últimos dias, dezenas de vídeos de objetos voadores inundaram as redes sociais, com relatos de avistamentos em outros estados como Maryland e Virgínia.

As críticas vêm até mesmo de membros do próprio partido de Biden. O principal senador democrata, Chuck Schumer, pediu neste domingo que medidas sejam tomadas para facilitar a cooperação entre autoridades federais, estaduais e locais para detectar e, se necessário, "derrubar" qualquer drone considerado uma ameaça.

Enquanto isso, a polícia de Boston anunciou neste domingo que dois homens do estado de Massachusetts foram presos na noite de sábado por supostamente conduzirem uma "operação perigosa com drones" perto do Aeroporto Internacional Logan. A governadora de Nova York, Kathy Hochul, anunciou neste domingo que as autoridades concordaram em enviar ao estado um sistema de detecção de drones.

À medida que o preço dos drones se torna mais acessível — com modelos pequenos disponíveis por cerca de 40 dólares (cerca de R$ 240) —, a quantidade e a popularidade dessas aeronaves aumentaram significativamente nos Estados Unidos.

Veja também

Gisèle Pelicot Gisèle Pelicot, de sobrevivente de estupros em série a ícone feminista