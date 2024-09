A- A+

BELEZA O atributo que torna uma pessoa mais atraente, segundo estudo (e não é humor ou inteligência) O trabalho foi publicado na revista científica British Journal of Social Psychology

Ao se preparar para um primeiro encontro, muitas pessoas se preocupam em colocar a melhor roupa ou ensaiam mentalmente como vão contar a piada mais engraçada da noite. Contudo, um estudo descobriu que a característica mais atrativa em outra pessoa é a gentileza, também chamada pelos pesquisadores de pró-socialidade.

Ela se refere a alguém que age com ações e julgamentos que beneficiam os outros, mesmo sem influência externa. O estudo, publicado na revista científica British Journal of Social Psychology, examinou o território "inexplorado" da influência deste comportamento na definição de beleza.

"A pró-socialidade, devido ao seu papel fundamental nos relacionamentos humanos, influencia de forma única as avaliações de atratividade física", escreveu a equipe.



Anteriormente, pesquisas já haviam apontado a importância do humor e da inteligência como fatores chave para uma pessoa ser considerada atrativa.

"Em uma sociedade que valoriza a aparência, é importante entender os fatores que influenciam a avaliação da beleza", atestaram os cientistas envolvidos no estudo.

Para encontrar as evidências apresentadas, a equipe realizou uma série de experimentos envolvendo um total de 4.192 participantes. Eles receberam fotos de passaporte de homens ou mulheres (que sorriam para as fotos) juntamente com descrições deles.

Essas descrições incluíam diferentes traços de personalidade, diziam onde trabalhavam, como por exemplo, trabalhar em um refeitório comunitário (indicador de uma pessoa gentil), qual era o seu tipo de humor e se era inteligente.

A partir disso, os participantes classificaram o quanto cada uma dessas pessoas era atraente. Assim, os pesquisadores observaram que pessoas pró-sociais foram classificadas como as mais bonitas fisicamente.

"Embora outros traços de personalidade tenham seus méritos, este estudo demonstra que a pró-socialidade influencia significativamente as avaliações de beleza mais do que outros traços positivos, como humor ou inteligência. Em nível individual, praticar atos gentis e úteis pode gerar avaliações mais favoráveis da aparência de uma pessoa", esclarece a equipe.

