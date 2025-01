A- A+

Saúde O risco oculto à saúde de ter seu cabelo lavado no salão Estudos indicam que permanecer em uma posição incômoda ao usar as pias de lavagem de cabelo em muitos salões pode resultar em dores no pescoço, lesões e até mesmo um derrame

Ir ao cabeleireiro é frequentemente considerado uma experiência relaxante e agradável, mas uma condição rara conhecida como síndrome do derrame no salão de beleza (BPSS, na sigla em inglês) pode, para um pequeno número de pessoas, transformar o simples ato de lavar o cabelo no cabeleireiro em uma séria ameaça à saúde.

Pesquisas sugerem que sentar em um ângulo desconfortável nas pias usadas para lavar cabelos em muitos salões pode causar dor no pescoço, lesões e, em casos extremamente raros, até um derrame com risco de vida.

A BPSS foi identificada pela primeira vez em 1993 pelo neurologista americano Michael Weintraub, que descobriu que alguns de seus pacientes apresentaram sintomas graves relacionados a derrames após terem os cabelos lavados durante visitas a cabeleireiros.

Um derrame é um “ataque cerebral” causado por uma súbita redução no fluxo sanguíneo para o cérebro.

Geralmente, é provocado por um bloqueio devido a um coágulo sanguíneo ou pelo rompimento de um grande vaso sanguíneo no cérebro, levando à redução de oxigênio, glicose e nutrientes, o que danifica e mata células cerebrais.

Durante o processo de lavagem, os clientes são geralmente instruídos a sentar e inclinar a cabeça para trás sobre a borda da pia. Pesquisas indicam que a hiperextensão da cabeça e do pescoço sobre a borda rígida da pia é a principal causa da BPSS.

A posição incomum do pescoço, a rotação do pescoço ou movimentos bruscos durante lavagens vigorosas podem fazer com que os ossos da coluna cervical superior pressionem um dos principais vasos sanguíneos que fornecem sangue à parte posterior e inferior do cérebro.

Alguns casos de BPSS também foram causados por esporões ósseos – pequenos fragmentos de ossos provenientes de protuberâncias na coluna – que podem comprimir ou rasgar a artéria próxima.

Fatores de risco

Derrames estão geralmente associados a pessoas mais velhas ou com problemas de saúde, como hipertensão, diabete ou colesterol alto, mas pessoas jovens e saudáveis também podem sofrer derrames. Embora pesquisas indiquem que a BPSS é provável em mulheres com mais de 50 anos – especialmente aquelas com histórico de estreitamento ou enfraquecimento dos vasos sanguíneos e artrite na coluna cervical – a condição pode ocorrer em qualquer pessoa, independentemente da idade ou histórico médico.

Um estudo suíço de 2016 identificou apenas 10 casos de BPSS entre 2002 e 2013. Apesar de ser muito mais rara do que um derrame convencional, é importante reconhecer os sintomas.

Sintomas da BPSS

Os sinais incluem:

Dor de cabeça.

Tontura ou sensação de desmaio.

Visão turva ou reduzida.

Náuseas e vômitos.

Dor no pescoço.

Paralisia em um lado do corpo.

Em alguns casos, quase perda de consciência.

Estudos sugerem que os sintomas podem surgir com atraso, o que dificulta o diagnóstico da BPSS em comparação a um derrame convencional.

Precauções

Se você está preocupado com a BPSS ou sente dor e desconforto ao usar a pia de lavagem, peça para inclinar a cabeça para frente em vez de para trás. Caso não seja possível evitar a lavagem tradicional no salão, solicite um suporte para o pescoço durante o processo.

A velocidade da lavagem, o tempo em que a cabeça permanece na posição e movimentos bruscos ou vigorosos também contribuem para o risco. Peça uma lavagem suave, evite permanecer na posição por mais tempo do que o necessário e avise o cabeleireiro caso sinta algum desconforto.o

Embora o ato de lavar os cabelos no cabeleireiro seja geralmente seguro e prazeroso para a maioria das pessoas, é importante tomar precauções simples para minimizar riscos. Afinal, cuidar dos cabelos também é importante para a saúde mental, autoestima e confiança. Em vez de desistir, aproveite o momento e use a toalha como suporte de pescoço enquanto relaxa!

*Maria Ashioti é professora sênior de neurociência, distúrbios inflamatórios e terapêuticas da Universidade de Westminster, na Inglaterra.

*Este artigo foi republicado de The Conversation sob licença Creative Commons. Leia o artigo original.

