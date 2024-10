A- A+

proteção OAB-PE lança cartilha digital contra golpes do Pix com orientações de proteção; confira A iniciativa visa não apenas proteger a advocacia, mas também fornecer orientações à sociedade sobre como identificar e evitar esse tipo de golpe

A Ordem dos Advogados do Brasil - Pernambuco (OAB-PE) lançou a cartilha "Proteção contra golpes PIX: orientações para a advocacia e a sociedade", por meio da Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativas (CDAP).

A iniciativa visa a não apenas alertar advogados, advogadas e escritórios de advocacia sobre os riscos de fraudes envolvendo transações PIX, mas também fornecer orientações à sociedade sobre como identificar e evitar esse tipo de golpe, que tem se tornado cada vez mais comum e sofisticado Brasil afora.

"Estamos atuando para garantir que advogados e advogadas estejam cientes dos riscos e tomem as devidas precauções para evitar fraudes", explicou o presidente da OAB-PE, Fernando Ribeiro Lins.

Yuri Herculano, presidente da CDAP, também reforçou a importância da iniciativa. "Essa cartilha é uma ferramenta para prevenir prejuízos, alertando a advocacia sobre os cuidados necessários nestes casos. A prevenção é o primeiro passo para garantir a segurança financeira de advogados e seus clientes", disse.

OAB-PE lança cartilha com orientações de proteção contra golpes do Pix. - Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco

Golpe do Pix

Os golpes envolvendo o Pix geralmente ocorrem por meio de enganações em que criminosos se passam por escritórios de advocacia ou outros profissionais, solicitando pagamentos falsos, ou usam métodos como clonagem de contas e aplicativos de mensagens para convencer as vítimas a transferirem valores. Esses ataques são rápidos e, muitas vezes, difíceis de reverter, o que torna essencial a prevenção e a atenção redobrada em transações eletrônicas.



Caso seja vítima, a OAB-PE recomenda que o cidadão faça prints das conversas e do número do gopista, além do registro de um Boletim de Ocorrência.



Já advogados e escritórios devem também registrar BO próprio, além de levantar informações de terceiros que acessaram o processo. Todo o caso também pode ser reportado no email [email protected].

Para se prevenir, a OAB-PE recomenda, dentre outras ações, nunca ligar para o número que enviou a mensagem suspeita nem clicar em qualquer link enviado pelo perfil - prática muito comum em golpes virtuais. Também é bom ficar atento a erros gramaticais e de termos jurídicos nessas conversas, que não se encaixam no perfil de escritórios e advogados.

Trecho da cartilha sobre como se prevenir a golpes no Pix. - Foto: Reprodução/OAB-PE

Nacionalmente, uma das maneiras para enfrentar isso é a criação e envio de notificações de transações atípicas para o usuário. A medida deve entrar em vigor em 2025 por parte de todas as instituições financeiras que ofertam o Pix. A coordenação é do Banco Central.

A cartilha, disponível no site da OAB-PE, aborda os principais tipos de golpes, orientações práticas de segurança e recomendações sobre como proceder em caso de suspeita de fraude.

